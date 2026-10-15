El PP de Cuéllar propone bajar el IBI y el equipo de Gobierno advierte: "¿Cómo compensaría la pérdida de más de 250.000 €?"

Mientras que el PP de Cuéllar (Segovia) propone reducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el equipo de Gobierno Municipal ha advertido de que esa medida implicaría la pérdida de más de 250.000 euros de ingresos para las arcas de la localidad.

En este contexto, el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha recalcado que dicha disminución de ingresos debe ir acompañada de una explicación sobre cómo se compensaría esa pérdida de recursos.

"¿Qué servicios quieren recortar para asumir esa reducción de ingresos? ¿Qué inversiones dejarían de realizar? ¿O pretenden que el Ayuntamiento renuncie a esos recursos sin explicar cómo mantendrían la calidad de los servicios públicos?", ha cuestionado el equipo de Gobierno.

Fraile ha considerado que los representantes del PP han de concretar las consecuencias económicas de su propuesta y explicar cómo se mantendría la financiación de los servicios públicos y las inversiones municipales.

Para el equipo de Gobierno Municipal, una reducción de ingresos "de esta magnitud obliga a tomar decisiones presupuestarias que deben explicarse con transparencia".

Por eso, han considerado que la propuesta "exige concretar qué servicios se verían afectados, qué inversiones podrían dejar de ejecutarse o de dónde saldrían los recursos necesarios para compensar esa pérdida de ingresos".

La propuesta fiscal, a juicio del equipo de Gobierno, no puede limitarse a anunciar una bajada del IBI, sino que ha de detallarse sus efectos sobre las cuentas municipales y asegurar que las medidas planteadas sean compatibles con el mantenimiento de los servicios que presta el Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el tipo impositivo del IBI llegó al 0,91% durante los mandatos del PP, en los momentos más difíciles de la crisis.

Sin embargo, han incidido en que el actual equipo de Gobierno aprobó en octubre de 2019 una reducción general del tipo impositivo para aliviar el impacto del incremento de los valores catastrales, "en consecuencia para que el IBI en Cuéllar no haya subido con el actual equipo".

De la misma manera, han destacado que en los últimos ocho años los principales impuestos y tasas municipales han estado congelados, "pese al fuerte incremento de la inflación, mientras que la deuda municipal se ha reducido desde más de 1,5 millones hasta poco más de 100.000 euros".

Por eso, han defendido que los datos reflejan "una política económica basada en la contención de la presión fiscal, la reducción de la deuda y el mantenimiento de los recursos necesarios para atender las necesidades del municipio".

Además, han acusado al PP de trasladar una "imagen alarmista" de la situación catastral de Cuéllar que "no se corresponde con el alcance real de los datos".

En este sentido, Fraile ha hecho hincapié en que el debate sobre fiscalidad municipal debe abordarse "desde el rigor, la transparencia y la responsabilidad económica".

Por eso, el primer edil ha aclarado que "no se está produciendo una revisión generalizada de los valores catastrales, sino una corrección concreta y limitada que afecta a 114 parcelas y 298 inmuebles de los 11.159 existentes, apenas un 2,67% del total".

Asimismo, ha apuntado que son inmuebles a los que se "venía aplicando un coeficiente erróneo, cuya corrección busca regularizar esta situación y garantizar que todos los contribuyentes reciban un tratamiento fiscal equitativo".