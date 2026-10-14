Isabel Aaiún, la 'potra salvaje', del incendio que casi arrasa su hogar al escenario del Benidorm Fest 2027

Castilla y León estará en el Benidorm Fest 2027. El fenómeno que comenzó en las dehesas y calles de Segovia da el salto definitivo al escenario más mediático de la televisión nacional.

Isabel Aaiún, la voz que convirtió ‘Potra salvaje’ en un himno intergeneracional y en el amuleto de la Selección Española, ha sido confirmada oficialmente como una de las 18 candidatas de la sexta edición del Benidorm Fest, que se celebrará entre el 23 y el 30 de enero de 2027.

Nacida en Madrid pero criada y enraizada en Veganzones, un pequeño pueblo segoviano de apenas doscientos habitantes, la trayectoria de Aaiún representa una historia de autenticidad y arraigo rural.

Hija, nieta y bisnieta de zapateros, Isabel creció entre dos pasiones que han marcado su vida: los caballos y la música. Antes de reventar las listas de éxitos, se formó como amazona profesional, profesora de equitación y domadora.

El arraigo de la cantante con su tierra segoviana se mantiene intacto a pesar del éxito masivo.

En julio de 2026, mientras España celebraba el título del Mundial de Fútbol en Madrid y esperaba volver a escuchar su voz en directo, la artista tuvo que suspender a última hora su actuación por una razón de fuerza mayor: un incendio forestal en la provincia de Segovia amenazó una de sus fincas y acudió de inmediato para proteger a sus caballos.

De estrella invitada a competir por la corona

El ascenso de Isabel Aaiún en la industria musical ha sido meteórico.

Gracias al impacto sin precedentes de «Potra salvaje» (con cinco discos de platino, número 1 en la lista oficial de ventas y más de un centenar de millones de reproducciones), la artista ya pisó el plató del Benidorm Fest en su cuarta edición como invitada estelar.

Ahora regresa por la puerta grande, pero como concursante de pleno derecho.

Su propuesta, caracterizada por una fusión de géneros que conecta las raíces tradicionales con el pop contemporáneo, llega respaldada por el éxito continuado de lanzamientos posteriores como «El Himno de mi Peña» o «JOSETO (He visto dragones)».

En el certamen alicantino compartirá cartel con nombres consagrados como Merche, que celebra 25 años en la música, Vicco (autora de 'Nochentera'), Ladilla Rusa, Bombai o Andrés Koi (exlíder de DVicio).

Además de compositores e intérpretes como la puertorriqueña GALE, Alba Morena, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Pipiolas, Polo Nández & Sebastián Llosa, ROSSA, SARA ABAD, Sev's, Suzete y Tami Tamako.

Un Benidorm Fest al margen de Eurovisión

La participación de la artista segoviana se enmarca en una edición de gran trascendencia institucional.

RTVE ha vuelto a desligar la celebración del festival de la presencia de España en Eurovisión.

Salvo giro de última hora, el Consejo de Administración de la televisión pública ratificará la postura adoptada por su presidente, José Pablo López, de no acudir al certamen europeo como protesta por la participación de Israel, consolidando el Benidorm Fest como una plataforma musical autónoma y de referencia por sí misma.