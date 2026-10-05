Siete propuestas teatrales componen el programa de Circuitos Escénicos 2026 en Cuéllar

Entre octubre y diciembre, Cuéllar (Segovia) será escenario para disfrutar de Circuitos Escénicos 2026, que llega a la localidad con siete propuestas teatrales de diferentes formatos y especialmente dirigidas al público familiar y todos los públicos.

La concejala de Cultura, Maite Sánchez, ha sido la encargada de presentar la programación este lunes, 5 de octubre. Los espectáculos comenzarán este sábado 10 de octubre con ¿Está Gila?, de Zootropo Teatro, a partir de las 19:30 horas.

La propuesta teatral continuará con Ceferina y Ceferino, comediantes del camino; El Aventurilibro del Profesor Ludus; Ñoña Inés; Jugando con Fuego; Ni más ni menos; y Cervantes, Encantando.

El espectáculo inaugural será un homenaje a Miguel Gila y las entradas tendrán un coste de 8 euros para el público general y de 5 euros para los menores de 25 años.

La obra Ceferina y Ceferino, comediantes del camino llegará a Cuéllar el 17 de octubre a partir de las 19:30 horas por un precio de 5 y 3 euros, respectivamente.

Programación completa de los Circuitos Escénicos 2026 en Cuéllar. Ayto Cuéllar

El 24 de octubre, el público familiar serán los protagonistas con el espectáculo El Aventurilibro del Profesor Ludus, de Kamaru Teatro, a las 18:30 horas. Esta obra se basa en el teatro de títeres y marionetas, con la que la compañía ya ha participado antes en la programación cultural de la localidad.

El 30 de octubre, coincidiendo con la programación de la festividad de Todos los Santos, es el turno de Ñoña Inés, de Cíclica Teatro. A partir de las 20:30 horas, una visión diferente de Doña Inés llega al escenario mediante un formato de monólogo.

El 7 de noviembre llegará Jugando con fuego, de Circociencia, que a partir de las 18:30 horas traerá una propuesta familiar para acercar la ciencia a los más pequeños a través de la diversión y el juego.

El mes finalizará con la obra Ni más ni menos, de Las Pituister, el 28 de noviembre a partir de las 19:00 horas en la Sala Alfonsa de la Torre, en lo que será el fin de semana dedicado a la lucha contra la violencia de género.

Su propuesta trae una mirada a la igualdad a través del humor y el lenguaje clown. Diciembre arrancará con la obra Cervantes, encantado, el día 5 de la mano de Ruido Interno.

Es una propuesta interactiva que será en la Biblioteca Municipal y que tendrá tres pases, a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas. El aforo es limitado, de máximo 25 personas por sesión, y la actuación no se incluye en el abono, siendo necesario reserva previa.

El abono general tendrá un coste de 28 euros y el joven será de 17 euros. Podrán adquirirse del 7 al 9 de octubre, antes de iniciarse la programación, y también se podrán comprar entradas individuales para cada obra.

La venta de las entradas y los abonos será en Tenerías y en la Sala Cultural Alfonsa de la Torre, en sus horarios habituales de apertura.

Agenda cultural para el otoño en Cuéllar. Ayto Cuéllar

La programación de Circuitos Escénicos está enmarcada dentro de una agenda cultural de otoño aún más amplia, en la que se incluyen actividades casi todos los fines de semana de estos últimos meses del año, junto a eventos como el Festival Internacional de Cine de Cuéllar, animación a la lectura, conciertos, conferencias y otras propuestas.