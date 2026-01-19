El vídeo viral del Alcázar de Segovia bajo la nieve: más de 350.000 visualizaciones y miles de likes

El Real Alcázar de Segovia, que data de principios del siglo XII, es uno de los castillos medievales más famosos del mundo y pasa, además, por ser uno de los monumentos más visitados de España.

En su milenaria existencia, el Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión de estado, Real Colegio de Artillería y Archivo General Militar.

Su perfil, imponente, se levanta majestuoso sobre el valle del Eresma y pasa por ser símbolo de la Ciudad vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985.

En las últimas horas, el Real Alcázar de Segovia ha compartido, a través de sus redes sociales, un espectacular vídeo en el que se puede ver el Alcázar de Segovia cubierto de nieve.

“La noche cae sobre Segovia y la nieve lo transforma todo. El Alcázar, en silencio, queda suspendido entre la bruma y el tiempo, como si custodiara historias que solo se escuchan cuando el frío apaga el ruido del día. Hielo en la piedra, siglos de historia bajo un manto blanco”, han asegurado desde las redes sociales del Alcázar.

Un vídeo acumula ya más de 359.000 visualizaciones y miles de ‘me gusta’ en las redes sociales.