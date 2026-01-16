Segovia busca enamorar al turista en Fitur con experiencias únicas bajo el cielo y sus tradiciones más auténticas

La Diputación de Segovia acude a Fitur con 'Mil y una experiencias bajo un mismo cielo en la provincia de Segovia' como reclamo de su oferta turística, presentando tanto las actividades organizadas en torno al próximo eclipse total de agosto como la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano.

La Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 21 al 25 de enero en Ifema, vuelve a reunir a los principales agentes del sector turístico y servirá a la institución provincial para dar visibilidad a sus propuestas de promoción. La Diputación de Segovia participa un año más en el espacio habilitado por la Junta de Castilla y León.

El diputado delegado del Área de Turismo, Javier Figueredo, ha explicado que la participación tiene como objetivo "dar a conocer las grandes iniciativas que se han puesto en marcha en distintos municipios segovianos para atraer a los viajeros en esa fecha tan especial".

También ha destacado que "como ya lo acreditan los diferentes reconocimientos Starlight con los que cuenta la provincia, existen pocos lugares como Segovia desde los que admirar el cielo y, en concreto, desde los que contemplar este acontecimiento".

La presentación oficial de la oferta tendrá lugar el jueves 22 de enero a partir de las 12:00 horas. Entre las experiencias previstas, Figueredo ha querido destacar ‘Eclipse Academy and Gastronomy’, que se desarrollará en diferentes fines de semana hasta agosto e incluirá talleres de observación y fotografía, actividades al aire libre y cenas temáticas.

Municipios como Matabuena, La Pinilla y Becerril ya cuentan con actividades programadas que Prodestur difundirá durante la feria.

En el mismo acto, la Asociación Despertar Memoria presentará la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano, un proyecto que la Diputación impulsa para conservar y difundir el patrimonio inmaterial vinculado a las festividades de Carnaval.

Tras la presentación, Prodestur ofrecerá una cata de jamón de Montenevado acompañada de vinos de las bodegas Severino Sanz y Blanco de Nieva, con Denominación de Origen de la provincia.

La jornada anterior, el miércoles 21, el espacio de la Diputación acogerá de 12:00 a 13:00 horas una demostración gastronómica a cargo del restaurante La Pizarrera de Madriguera.

Los cocineros elaborarán uno de los platos incluidos en su menú especial Eclipse, que se podrá degustar durante todo 2026.

FITUR continuará aumentando el número de participantes y la Diputación aprovechará su presencia para mantener reuniones técnicas con profesionales y empresas turísticas.

Figueredo y su equipo tienen citas con oficinas de turismo internacionales para atraer público especializado, así como entrevistas con medios de comunicación locales, nacionales y extranjeros para difundir los atractivos patrimoniales, históricos y medioambientales de Segovia.