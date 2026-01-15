El Real Sitio de San Ildefonso apuesta por la ciberseguridad y la cultura: dos eventos que atraerán mucho interés

El Real Sitio contará con siete actuaciones dentro de la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León, destinadas mayoritariamente a público infantil y familiar

El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) será protagonista en las próximas semanas de dos importantes iniciativas que refuerzan su apuesta por la formación, la innovación y la cultura accesible para todos los públicos.

Del 27 al 31 de enero de 2026, el municipio recibirá la visita del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La actividad se desarrollará mediante su roadshow, un camión desplegable que recorre toda España con el objetivo de capacitar en materia de ciberseguridad a la ciudadanía y a las empresas, desde familias y menores hasta público sénior.

Esta iniciativa, enmarcada en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea – Next Generation EU, busca elevar la cultura en ciberseguridad necesaria para desenvolverse con confianza y seguridad en la era digital.

La actividad será de acceso libre y estará dirigida a empresas, centros educativos y público general (infancia, juventud y familias). El horario será:

De martes a viernes: 09:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:30 h

Sábado: 11:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00

Los centros educativos del municipio CEIP La Pradera (Valsaín), CEIP Agapito Marazuela, IES Peñalara y CEPA San Ildefonso de La Granja participarán en esta experiencia formativa y lúdica.

El roadshow ofrece un espacio completamente accesible, con zona interior y exterior, que incluye actividades de gamificación, charlas didácticas, un escape room para afrontar riesgos digitales, juegos al aire libre y una cabina de contacto con el 017, el servicio “Tu Ayuda en Ciberseguridad” de INCIBE.

Este formato garantiza la equidad en el acceso a la información y la formación en cualquier localización.

Circuitos Escénicos

Por otro lado, el sábado 7 de febrero comenzará la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León 2026, promovida por la Junta de Castilla y León y cofinanciada por el Ayuntamiento del Real Sitio, la Junta y la Diputación Provincial de Segovia.

El municipio acogerá siete actuaciones, destinadas mayoritariamente al público infantil y familiar, que se desarrollarán en el Teatro Canónigos.

La programación se inaugurará con “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, a cargo de la Camerata Lírica de España, el sábado 7 de febrero a las 19:00 h, en formato de concierto escenificado, ofreciendo una versión íntima y accesible de esta célebre ópera.

El calendario continuará con 7 de marzo: “A contar Quijotes” (17:00 h), de Ptclan Teatro, para público familiar.

25 de marzo: “La Silla” (12:00 h), de Fresas con Nata, danza contemporánea, con asistencia prevista del alumnado del IES Peñalara.

11 de abril: “Elmer, el elefante de colores” (17:00 h), de Retablo de una Ventana, espectáculo de títeres basado en los cuentos de David McKee.

17 de octubre: “Viaje de ida y vuelta” (19:00 h), de Dale tu Vuelo.

14 de noviembre: “Qué pacha, mamá” (17:00 h), de Líberia Teatro.

5 de diciembre: “Cartero Real. Navidad, Magia y Cuentacuentos” (17:00 h), de Crispín D’Olot.

Las entradas, con precios entre 5 y 7 euros, podrán adquirirse en la Casa de la Cultura, la Oficina de Turismo, las piscinas municipales y en la taquilla del teatro desde una hora antes del inicio de cada espectáculo.

Más información en: www.turismorealsitiodesanildefonso.com