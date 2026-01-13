Segovia tendrá un nuevo vial de acceso con dos ramales desde la CL-601 a la estación de AVE por 8 millones de euros

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma hoy, junto al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; y el alcalde de Segovia, José Mazarías; un protocolo de colaboración entre la Junta de CYL, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Segovia Nacho Valverde / ICAL.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, han firmado esta tarde un protocolo de colaboración para construir un nuevo vial de acceso con dos ramales desde la carretera CL-601 a la estación del AVE Segovia-Guiomar.

Una actuación destinada a mejorar la movilidad y la accesibilidad y a impulsar el desarrollo económico y territorial del entorno de la capital y de su área de influencia. Para Miguel Ángel De Vicente, quien ha ejercido de anfitrión, el acto que ha tenido lugar hoy en el Palacio Provincial no es "un simple acto administrativo", sino la ejemplificación de "una decisión política importante ante una promesa cumplida y ante una forma concreta de entender la gestión pública: la que pone a las personas, al territorio y al futuro de Segovia en el centro de las decisiones".

Unas palabras que han sido secundadas por José Mazarías, quien ha subrayado que el futuro vial supondrá “una infraestructura estratégica y capaz de transformar la vida diaria de los vecinos, los visitantes o las empresas”. Esta actuación contará con una inversión de cerca de ocho millones de euros, aportados en distintas cantidades por cada una de las instituciones, con el objetivo de aliviar el tráfico del único acceso actual en beneficio de toda la provincia de Segovia, pero especialmente de municipios como el Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia y Trescasas, situados al este de la ciudad, así como del barrio Nueva Segovia. Además, como ha explicado Alfonso Fernández Mañueco, este nuevo acceso beneficiará a más de un millón de viajeros que utilizan al año esta estación de tren, con el consiguiente ahorro de tiempo, una mayor fluidez del tráfico y un refuerzo de la seguridad vial.

El objetivo es favorecer la movilidad de los ciudadanos y de los trabajadores, impulsar la competitividad económica de la ciudad y garantizar la comodidad de los turistas. No en vano, como han coincidido en señalar tanto De Vicente como Mazarías, mejorar el acceso a la alta velocidad significa “abrir Segovia al exterior, acortar distancias, generar empleo, fijar población y crear nuevas oportunidades”.

“Es apostar por una provincia más cohesionada, más competitiva y con mejores servicios”, ha puntualizado De Vicente, mientras que Mazarías ha indicado que la firma de este protocolo garantizará “vectores de oportunidades para poder traer inversión y facilitar el empleo”. En virtud de este acuerdo, y para agilizar la tramitación del proyecto, la Junta de Castilla y León elaborará un Plan Regional de Ámbito Territorial, figura prevista en la normativa autonómica de ordenación del territorio para planificar la ejecución de infraestructuras de este tipo.

El Gobierno autonómico empezará a trabajar de inmediato en este instrumento con el objetivo de que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2027. Por su parte, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia resolverán, también con celeridad, las tramitaciones urbanísticas y medioambientales que les corresponden, para que este nuevo acceso sea una realidad cuanto antes.