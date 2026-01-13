De 13 a 30 euros: 35 bares y restaurantes en la provincia de Segovia para disfrutar el sabor del mejor cocido

Se trata de un proyecto para valorar la variedad y calidad del sector gastronómico y hostelero de la provincia de Segovia y, por ello, tiene que contar con el apoyo de la Diputación de Segovia.

Hablamos de la Guía del Cocido que en este año 2026 va a alcanzar su decimocuarta edición. Los precios oscilan entre los 13 y los 30 euros por persona.

Una iniciativa cuyos detalles se han dado a conocer en la presentación que ha acogido la Casa del Sello, con la participación de la vicepresidenta segunda y responsable del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y también del diputado de Turismo, Javier Figueredo.

La guía constituye un documento con el que los segovianos y los visitantes pueden tener de manera cómoda y ágil los detalles sobre dónde, cuándo y a qué precio pueden degustar un cocido tradicional de máxima calidad.

Además, en gran parte de las opciones que incluye la elaboración cuenta con productos de la tierra. No en vano, la provincia segoviana es una “gran productora de garbanzos y también de productos chacineros que son usados para conseguir la excelencia en uno de los platos estrella de la cocina castellana”, como ha remarcado Magdalena Rodríguez.

Tanto ella como Figueredo han estado acompañados en la presentación por el responsable de la guía, Luis Miguel Prada. El diputado de Turismo ha recordado cómo “el gusto por la buena mesa y por uno de los platos más queridos del recetario tradicional puede proporcionar la excusa perfecta para dinamizar la afluencia de personas a nuestros pueblos”.

En esa línea, hay que tener en cuenta que diecinueve de las treinta y cinco propuestas que incluye la guía de este año se diseminan por diferentes localidades del ámbito rural segoviano, frente a las dieciséis restantes, que se ubican en establecimientos de la capital.

En cuanto a los precios por persona, se establecen entre los trece euros de la opción más económica a los treinta euros que presenta la más costosa. A mediados del mes de enero está previsto el inicio del reparto de guía en folletos de papel, de manera que cualquier aficionado a la gastronomía pueda tenerlo durante todo el año y así decidir en cualquier momento en qué restaurante participante probar.

En paralelo, ya está disponible una guía digital que se puede consultar y descargar en la página web.

Igualmente, tanto en los establecimientos participantes como en otros puntos turísticos de interés existen adhesivos y carteles que presentan códigos QR, que contribuyen igualmente la difusión de la guía, al igual que los contenidos en redes sociales.

Teniendo en cuenta de manera exclusiva la provincia, aparecen opciones en Cantimpalos, Collado Hermoso, San Rafael, Revenga, el Real Sitio de San Ildefonso, El Espinar, Cañicosa, Valverde del Majano, Carbonero el Mayor, Brieva, Sotosalbos y Sepúlveda. Además, se incluye la opción de un establecimiento en la localidad madrileña de Guadarrama. La Guía del Cocido también incluye cocidos elaborados en hornos de leña, a las brasas de encina o en puchero de barro y chimenea.