Sorpresa millonaria en Segovia: tocan 7,5 M€ del primer premio del Sorteo de Invierno de la Lotería Nacional

La suerte sonrió de lleno este sábado a Segovia con el Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional. La Administración de Loterías número uno de la ciudad, Los Picos de la Suerte, situada en la calle Juan Bravo 56, vendió íntegramente el número 77.314, agraciado con el primer premio, lo que supuso el reparto de 7,5 millones de euros a través de 50 décimos.

La encargada del establecimiento, Fuencisla Maroto, explicó a Ical que se trata de un número al que están abonados desde hace tiempo y que fue vendido íntegramente por ventanilla. Según una primera estimación, se distribuyeron alrededor de 50 décimos, mientras que el resto de la serie fue devuelto a Loterías.

La administración, una de las más antiguas de Segovia, volvió así a convertirse en epicentro de la ilusión tras el sorteo celebrado este sábado.

Castilla y León también estuvo presente en el segundo premio. El número 46.705, dotado con 300.000 euros a la serie, se vendió en parte en un establecimiento mixto del paseo del Rollo de Salamanca, además de repartirse en otras diez localidades del país.

El tercer premio correspondió al número 38.366, mientras que los reintegros fueron para los números 4, 5 y 7. El Sorteo Extraordinario de Invierno vuelve así a dejar una importante inyección económica en la Comunidad, con Segovia como uno de los grandes focos de la fortuna en este inicio de año.