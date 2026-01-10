La Leyenda cumple diez inviernos llevando la vibración de las motos al corazón de la provincia de Segovia

El rugido de las motos vuelve a marcar el invierno segoviano. La concentración motera invernal La Leyenda cumple este fin de semana diez años desde que fijó su sede principal en Cantalejo y lo hace fiel a una fórmula que ha convertido el frío en punto de encuentro: rutas sobre dos ruedas, patrimonio, gastronomía, música y una convivencia que trasciende lo puramente motero para impregnar a buena parte de la provincia.

Durante estos días, Cantalejo vuelve a ser el corazón de un evento que ya desborda su propio nombre. A su alrededor, municipios como Turégano, Prádena y Lastras de Cuéllar se suman a una programación que invita a descubrir la Segovia más auténtica en una época del año tradicionalmente alejada de los grandes flujos turísticos. No es casual. La Leyenda ha hecho del invierno su seña de identidad y del territorio su mejor aliado.

Del castillo a la plaza: el saludo a los motoristas

Turégano, parada ya habitual en el calendario, acogió este viernes por la tarde uno de los actos más reconocibles: el saludo a los motoristas del mundo desde el castillo y la Plaza Mayor. Un espectáculo que mezcla fuego, música y símbolos, y que convierte el casco histórico en un escenario cargado de épica. Este año, además, la concentración amplía su red de complicidades con la incorporación de Prádena y Lastras de Cuéllar como ‘pueblos amigos’, donde los participantes son recibidos con visitas guiadas, aperitivos y actividades pensadas para estrechar el vínculo entre vecinos y moteros.

Rutas que muestran la provincia

Las rutas no solo sirven para rodar kilómetros. También funcionan como escaparate del patrimonio, de la cocina local y de los paisajes segovianos, generando actividad en municipios pequeños y demostrando que el turismo no entiende solo de temporadas altas. Así lo subrayan desde la Diputación Provincial, que destaca el efecto dinamizador de estas citas en el medio rural.

En Cantalejo, el pulso del evento se mantiene en el pinar, uno de los espacios más emblemáticos de La Leyenda. Allí se repiten la acampada, las hogueras y esa convivencia que es casi un ritual para quienes regresan año tras año. A ello se suman las degustaciones gastronómicas repartidas a lo largo del fin de semana, con productos castellanos que acompañan las llegadas, las rutas y los encuentros improvisados.

La música vuelve a tener un papel protagonista. La noche del sábado concentra los conciertos en el escenario principal de la Plaza La Leyenda, con varias bandas que pondrán banda sonora a una jornada intensa. El programa cultural se completa con un ciclo de cine motard, con la proyección de cuatro películas, además de conferencias y presentaciones de libros vinculados al motociclismo, los viajes y la cultura de la carretera.

Premios, antorchas y memoria

Uno de los momentos más esperados llegará esta tarde, a partir de las 18.25 horas, con la entrega de los premios Leyenda de Oro y Leyendas de Honor 2026, un reconocimiento a trayectorias y aportaciones destacadas al mundo de la moto, tanto dentro como fuera de España. Ya entrada la noche, volverá uno de los actos más emotivos: el desfile nocturno de antorchas en recuerdo de los motoristas fallecidos. A partir de las 20.00 horas, las luces recorrerán las calles de Cantalejo hasta la Plaza Mayor, donde se guardará un minuto de silencio y se realizará la suelta de farolillos.

Un impacto que va más allá del fin de semana

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, resume en declaraciones a la agencia ICAL el espíritu de la cita al señalar que La Leyenda “se ha ido consolidando en Cantalejo a lo largo de estos diez años” y representa “el tipo de iniciativas que apoyamos desde la Diputación, capaces de atraer visitantes en temporada baja, implicar a varios municipios y proyectar una imagen hospitalaria y activa de la provincia de Segovia”. Figueredo destaca, además, que muchos de los participantes “regresan posteriormente como turistas”, un retorno que refuerza el impacto a medio y largo plazo del evento.

Con su apoyo a La Leyenda 2026, la Diputación de Segovia reafirma su apuesta por eventos que dinamizan el medio rural, diversifican la oferta turística y mantienen viva la provincia durante todo el año. Diez inviernos después, el frío sigue siendo parte del encanto y la carretera, el mejor punto de encuentro.