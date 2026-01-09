Detenido un joven de 26 años por quemar el coche del alcalde de un pueblo de Segovia: daños de 150.000 €

La Guardia Civil de Segovia, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, ha detenido a un joven de 26 años, vecino de San Cristóbal de Segovia, como presunto autor de un delito de daños agravados.

Todo, en unos hechos que se produjeron el pasado 25 de febrero de 2025 en la localidad de San Cristóbal de Segovia, donde se produjo un incendio intencionado que afectó a cuatro vehículos y la fachada de una vivienda.

Por ello, se inició una larga y exhaustiva investigación que desarrollaron los guardias civiles especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia, que permitió esclarecer la autoría del grave suceso.

El detenido habría usado dos artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, que aprendió a confeccionar con tutoriales de Youtube. Todo, con la finalidad de provocar la quema del vehículo propiedad del alcalde de la localidad, como confirman fuentes de la Benemérita.

La Guardia Civil indica que la actuación se produjo en represalia a varias actuaciones administrativas relacionadas con la expropiación de terrenos y la imposición de sanciones municipales.

Los daños ocasionados, que afectaron a más vehículos y a la fachada de una vivienda. Se estiman en más de 150.000 euros, constituyendo un perjuicio de notable gravedad tanto para el patrimonio particular como para la seguridad pública.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestos a disposición Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza nº 3 de Segovia.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su firme compromiso con la defensa del patrimonio y la seguridad ciudadana, garantizando la aplicación de la ley frente a conductas que atentan contra la convivencia y el orden público.