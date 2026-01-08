Segovia tiene una carta para el Papa León XIV: el alcalde le invita a visitar la ciudad durante el Año Jubilar

El Papa León XIV reza el Ángelus desde el balcón de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro. Efe

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha dirigido una carta, en la mañana de este jueves 8 de enero, al Papa León XIV con el fin de que su Santidad visite la ciudad segoviana durante el Año Jubilar de San Juan de la Cruz.

El primer edil, en una corta misiva, de apenas seis párrafos, se ha dirigido al Papa “en nombre de la ciudad de Segovia y de su Ayuntamiento con el mayor respeto y consideración” para “trasladarle una invitación que nace del profundo sentir religioso, cultural y espiritual de nuestra tierra”.

“Con motivo de la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia y una de las figuras más universales del misticismo cristiano, Segovia conmemora, de manera especial, la huella espiritual histórica y cultural que el santo dejó en nuestra ciudad, donde se encuentra su sepulcro”, ha añadido Mazarías en la carta.

Por ello y bajo este “contexto jubilar” sería para “Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”.

La visita del Santa Padre, según el alcalde de Segovia, “reforzaría el mensaje de esperanza, interioridad y entrega que San Juan de la Cruz legó a la Iglesia universal, y permitiría proyectar al mundo los valores de fe, diálogo y cultura que Segovia representa desde hace siglos.

“Conscientes de la complejidad que implica la agenda del Santo Padre, elevamos esta invitación a través de Vuestra Excelencia Reverendísima, agradeciendo de antemano su atención y considerando que tenga a bien dispensar a esta propuesta, que nace del más sincero respeto y devoción hacia la Santa Sede”, finaliza el comunicado.

Veremos si León XIV coge el guante y acepta el ofrecimiento.