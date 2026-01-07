Una colisión en cadena provoca el corte total de la A-1 en Segovia

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido más de 15 llamadas a las 18:32 horas por un accidente múltiple en el kilómetro 139 de la A-1, sentido Burgos, en Honrubia de la Cuesta (Segovia)

Se trata de una colisión en cadena, aunque aún no se ha precisado el número de vehículos implicados, y que ha provocado el corte total de la vía en sentido creciente de la kilometración hacia Burgos, según indica la Dirección General de Tráfico.

La Guardia Civil de Segovia se ha desplazado al lugar del accidente y Emergencias sanitarias del Sacyl ha enviado recursos para atender a los posibles heridos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.