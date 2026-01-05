Las placas de hielo complican la circulación nocturna: dos heridos en dos accidentes en Segovia

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico registrados anoche en las carreteras de la provincia, con apenas media hora de diferencia.

El primero de los siniestros tuvo lugar a las 23:44 horas en el término municipal de Montejo de Arévalo, en la carretera N-601, a la altura del kilómetro 134. Un turismo se salió de la vía y dio varias vueltas de campana.

El conductor, un hombre de 67 años, quedó herido y atrapado en el interior del vehículo, aunque pudo ser liberado gracias a la intervención conjunta de los servicios sanitarios y la Guardia Civil.

Desde el centro coordinador se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, al tratarse de un tramo de su competencia, así como a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Arévalo.

También se informó, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, a los bomberos de las diputaciones de Segovia y Valladolid por proximidad.

El herido fue trasladado al hospital de Medina del Campo (Valladolid).

Otro accidente

Poco antes, a las 23:14 horas, se produjo otro accidente en el término municipal de Cuéllar, en la carretera SG-205, kilómetro 61.

En este caso, un turismo se salió de la calzada, posiblemente debido a la presencia de placas de hielo, según indicó la persona que alertó del suceso.

El conductor, un varón de 35 años, resultó herido, permanecía consciente y presentaba dolor en cuello y espalda. Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Cuéllar y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó una unidad enfermerizada de emergencias. El herido fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.