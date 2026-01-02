Segovia Provincia Mágica lleva ilusión y conciertos a más de una decena de pueblos en el primer fin de semana del año

El primer fin de semana de 2026 llega a la provincia de Segovia con una agenda marcada por la magia, la música coral, el teatro y las tradiciones navideñas.

La programación, ofrecida por la Diputación de Segovia, se extiende de norte a sur y ofrece alternativas culturales y de ocio para todos los públicos.

A través del programa 'Segovia Provincia Mágica' impulsa espectáculos de magia dirigidos al público familiar. El viernes, Sepúlveda abre con 'Caminando entre sombras', de Alberto Bretón, en el Teatro Bretón. Fresno de la Fuente acoge 'Don Andar', de Chispandora, en la Plaza Mayor, mientras que Torrecaballeros recibe a Leo Bordoni en el Centro Cultural Carlos León.

El sábado, la magia continúa en Cantalejo con José Roa en el Centro Cultural José Rodao, en Navafría con Pablo Arranz en el salón de actos, y en Cuéllar con Héctor Sansegundo en la Nave Polifuncional. El domingo, el mismo mago protagoniza 'Navidad de magia' en el Centro Cultural de Riaza, a partir de las siete de la tarde.

La música coral también ocupa un lugar destacado con el programa 'Cantos para el Adviento y la Navidad', organizado por la Diputación junto a los ayuntamientos.

El viernes, Olombrada acoge 'Rumba que zumba–Aderezo' en la iglesia parroquial. El sábado se reparten conciertos en Marazoleja, Fresno de Cantespino y Valverde del Majano. El domingo, la programación continúa en Madruelo y Santo Tomé del Puerto.

La agenda cultural incluye además teatro y conciertos. El sábado por la noche, Turégano acoge el Concierto de Navidad 'Audite' en la iglesia de Santiago Apóstol, en memoria de Rufino González, con invitación navideña al finalizar. En la capital, el Teatro Juan Bravo ofrece el domingo el espectáculo musical 'Spin Gospel', de noventa minutos de duración.

Las tradiciones navideñas se mantienen vivas en distintos municipios. El sábado, Escarabajosa de Cabezas recibe al príncipe Aliatar, dirigido al público infantil. En el Real Sitio de San Ildefonso, el Centro Joven La Bola ofrece actividades durante viernes y sábado, y el Polideportivo San Luis acoge un torneo benéfico. El domingo, La Granja celebra la llegada del Cartero Real y un cine solidario a beneficio de AMES en Valsaín.

El componente solidario también está presente. El sábado, Torrecaballeros celebra una carrera familiar en el complejo deportivo Pirata Olivia, con chocolate caliente al finalizar. El domingo, el Centro Cultural Carlos León acoge una cata solidaria de quesos a beneficio de Autismo Segovia.

Con esta programación, los municipios de Segovia refuerzan el papel de la Diputación "en impulsar actividades que acercan la música, el teatro y la ilusión navideña a todos los rincones del territorio", según indican desde la institución provincial.