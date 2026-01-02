Cuatro jóvenes acaban hospitalizados tras chocar con un coche de pequeño tamaño contra un camión en Segovia

Cuatro jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en el término municipal de Madrona, en la provincia de Segovia.

El siniestro se ha producido a las 10:42 horas en el kilómetro 201 de la carretera N-110, según la llamada de alerta a la sala de operaciones del 112 Castilla y León.

El informante explicaba que se había producido una colisión entre un turismo de pequeño tamaño y un camión y que había al menos dos personas atrapadas en el interior del vehículo y que una de ellas se encontraba inconsciente.

Tras recibir el aviso, el 112 ha activado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a la Policía Local de Segovia. También ha comunicado el suceso al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El Sacyl ha enviado al lugar una unidad medicalizada de emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia convencional. De forma paralela, se ha avisado a los Bomberos de Segovia, que han intervenido para liberar a los ocupantes atrapados.

Finalmente, han sido atendidos dos hombres de 18 y 19 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico. Una mujer de 21 años, que ha sido evacuada en la unidad medicalizada de emergencias y un varón de 20 años, que ha sido trasladado en ambulancia convencional. Todos los heridos han sido trasladados al Complejo Asistencial de Segovia.