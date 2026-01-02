Un camión se sale de la vía y vuelca en una carretera de Segovia: el conductor está herido

Un camionero ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar en el término municipal de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia).

Una llamada al 112 a las 10:31 horas alertó del accidente en el kilómetro 13 de la carretera SG-343 y de que el camionero, de unos 40 años, estaba herido, pero consciente.

Así, desde el 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias que envió una ambulancia para atender al herido.