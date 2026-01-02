Más de 10.000 alpacas afectadas en un voraz incendio en Pinarejos: once efectivos lograron frenar el fuego

Los bomberos de la Diputación de Segovia han intervenido en tres incendios durante las últimas horas en la provincia, en lo que ha sido su segundo día en funcionamiento.

Los avisos llegaron a través del centro de operaciones 112 de Castilla y León y se produjeron en Valtiendas, Los Ángeles de San Rafael y Pinarejos.

El primero de los incendios se registró a las 13:57 horas en el Caserío de San José, en Valtiendas. El fuego afectó a la cubierta de una vivienda unifamiliar en una zona anexa.

Incendio en Valtiendas

Dos dotaciones, formadas por dos jefes de dotación y cuatro bomberos conductores, se desplazaron con bomba rural pesada y auto escala mixta.

El oficial director técnico permaneció en el lugar hasta el final de la intervención, que se prolongó hasta las 22:22 horas. Según el SPEIS, el control del fuego evitó su propagación a locales anexos y permitió salvar parte de la cubierta.

El segundo aviso llegó sobre las 18:05 horas por un incendio de mobiliario en vía pública en Los Ángeles de San Rafael. Una bomba rural pesada con jefe de dotación y dos bomberos conductores acudió al lugar, resolviendo la intervención alrededor de las 19:00 horas.

El último incendio se produjo a las 21:58 horas en Pinarejos, donde ardía una cina de paja con más de 10.000 alpacas. Se desplazaron una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada de 12.000 litros, con un total de once efectivos, entre bomberos conductores, jefes de dotación y el oficial director técnico.

Ante la proximidad de masa forestal y la carretera nacional, se realizó una perimetración para evitar la propagación del fuego y una desalimentación por zonas para salvar la mayor cantidad de alpacas posible.

El director técnico, Carlos Castro, señaló que “desgraciadamente se dan por perdidas más de la mitad del volumen total de la cina”.