Castilla y León busca el mejor estudio sobre la historia del libro con el Premio Sinodal de Aguilafuente

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el vicepresidente primero de la Diputación de Segovia, José María Bravo, han presentado las bases de la tercera edición del Premio Internacional "Sinodal de Aguilafuente", destinado a reconocer investigaciones sobre la historia del libro, la imprenta y la edición en español.

El nombre del premio homenajea al Sinodal de Aguilafuente, impreso en 1472 por Juan Párix en Segovia, considerado el primer libro publicado en España.

El galardón ofrece una dotación de 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, lo que asegura su difusión en el ámbito académico y cultural a nivel nacional e internacional.

Presentación III Premio Sinodal de Aguilafuente

La selección del ganador correrá a cargo de un jurado especializado de reconocido prestigio y la entrega tendrá lugar en Aguilafuente, localidad vinculada al nacimiento de la imprenta en España.

Santonja ha señalado que la iniciativa pretende "rendir homenaje al origen de la imprenta en nuestro territorio y proyectar su legado hacia estudios innovadores sobre la edición en lengua española".

Este galardón retoma una convocatoria que ya existió en años anteriores, tras un periodo de interrupción, y se presenta ahora con una vocación internacional y un enfoque académico reforzado.

"Su objetivo es situar a Castilla y León como referente en el estudio del patrimonio bibliográfico y del mundo editorial", ha añadido el consejero.

La convocatoria está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad, que deberán presentar trabajos originales e inéditos en español. Los estudios podrán abordar cualquier periodo histórico y territorio del ámbito hispano, desde perspectivas históricas, bibliográficas, filológicas o interdisciplinares, prestando especial atención a la producción, circulación y recepción de los libros.

Con esta convocatoria, las instituciones promotoras refuerzan su compromiso con la investigación humanística, la preservación del patrimonio bibliográfico y la promoción del conocimiento crítico sobre la historia del libro y la edición, conectando el legado histórico con los retos del presente en el mundo editorial.