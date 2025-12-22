El 41716 deja un aluvión de décimos agraciados en Segovia con el séptimo quinto premio: 1,8 M€

Cuando quedaba muy poco para finalizar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, Segovia se convirtió este 22 de diciembre en importante foco de celebración gracias al séptimo Quinto Premio, el número 41716, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros por décimo). En total, en la capital segoviana se vendieron 300 décimos, lo que supone 30 series completas y un reparto de 1,8 millones de euros

El premio fue consignado en una administración situada en la plaza de la Universidad, desde donde se distribuyó una parte muy significativa de este quinto premio. La elevada cifra de décimos vendidos provocó que la suerte se repartiera de forma muy amplia entre vecinos, trabajadores y clientes habituales, multiplicando las celebraciones a lo largo de la mañana.

Cada décimo del 41716 estaba premiado con 6.000 euros, una cuantía modesta en comparación con los grandes premios, pero que, al tratarse de un número tan extendido, dejó una lluvia de pequeños premios en la ciudad. Un escenario muy habitual en los quintos premios, que suelen estar ligados a participaciones compartidas y compras colectivas.

Con este reparto masivo, Segovia volvió a situarse en el mapa de la suerte navideña y confirmó su protagonismo en un sorteo que, año tras año, sigue dejando escenas de alegría repartidas por toda Castilla y León.