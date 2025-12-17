El Espinar aprueba un presupuesto de 15,3 millones para 2026 con superávit y deuda cero: "Solvente y saneado"

El Ayuntamiento de El Espinar ha dado luz verde este miércoles a sus cuentas para el próximo ejercicio.

El pleno municipal ha aprobado, con el respaldo de Partido Popular y VOX y el rechazo de PSOE e IU, un presupuesto que asciende a 15.368.752 euros en gastos y prevé unos ingresos de más de 15,6 millones de euros.

Las cuentas para 2026, aprobadas con superávit, reflejan un crecimiento del 15,5 % respecto al año anterior, que según el consistorio, "consolida una gestión económica basada en la estabilidad financiera, el control del gasto y la ausencia total de deuda, manteniendo al Ayuntamiento como una administración solvente y saneada", asegura.

En el desglose por áreas, el capítulo de personal se sitúa en los 5,44 millones de euros. Esta partida no solo cubre las actualizaciones salariales estatales, sino que permitirá la creación de nuevas plazas técnicas en Urbanismo y en la Escuela Municipal de Música, además de contemplar mejoras retributivas para la plantilla de la Policía Local.

Por su parte, el plan de inversiones cuenta con una dotación inicial de 1,44 millones de euros. Este dinero, asegura el consistorio, se centrará en el asfaltado y acerado de vías, la modernización de instalaciones deportivas y colegios, y la mejora de parques y caminos vecinales.

No obstante, el consistorio prevé que esta cifra aumente durante el año mediante la incorporación de diversas subvenciones externas.

En el apartado de ingresos, el presupuesto no contempla subidas de impuestos directos y aseguran desde el Ayuntamiento que se apoya en la "estabilidad de los tributos municipales, el incremento de las transferencias de otras administraciones y la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, cuyos ingresos se destinan íntegramente a inversiones".