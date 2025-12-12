La Junta destina 28,3 millones al Parque Natural de Guadarrama en 2026: 18,6 para Segovia y 9,7 para Madrid

El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ha aprobado una inversión de 28.296.789 euros para el año 2026, de los que 18,6 millones se ejecutarán en la vertiente segoviana.

La decisión se ha tomado en la reunión telemática celebrada esta mañana, presidida por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Entre las actuaciones destacadas en materia de uso público se encuentra la creación del nuevo Centro de Visitantes de Navafría, la adecuación del entorno del futuro Centro de Visitantes de Los Cerrillos en San Rafael (El Espinar) y la mejora y ordenación de las áreas recreativas de la Panera y el Chorro de Navafría. Estas intervenciones contarán con un presupuesto superior a 1,8 millones de euros.

Para complementar estas actuaciones, la Junta dispondrá de dos cuadrillas de mantenimiento de infraestructuras de uso público, una destinada al valle de Navafría y otra al valle de El Espinar.

El coste anual de estas brigadas asciende a 290.398 euros, y su labor incluirá difusión, conservación y mantenimiento de las instalaciones en la vertiente segoviana.

En materia de conservación de recursos naturales y del paisaje, se llevarán a cabo proyectos como la protección de colonias de murciélagos, la preservación de praderas húmedas, tratamientos selvícolas de mejora del hábitat del pino silvestre, restauración de zonas afectadas por incendios y la revisión de la ordenación del monte Pinar de Navafría. La inversión estimada para estos trabajos rondará los 500.000 euros.

Durante la reunión, también se informó de la concesión directa de subvenciones a los municipios del área de influencia socioeconómica del parque en Segovia.

Los diecinueve ayuntamientos beneficiarios recibirán un total de 134.080 euros para apoyar proyectos locales vinculados al Parque Nacional.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y el codirector del parque por Castilla y León, José García Gámez, han destacado que estas inversiones "demuestran el compromiso de la Junta con la promoción turística de la vertiente segoviana" y con "la conservación de sus valores naturales".