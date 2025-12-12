Un acueducto de 75 centímetros de alto y 300 horas de trabajo, la estrella del belén de la Diputación de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, inaugura el belén

El Belén de Playmobil del Patio de Columnas del Palacio Provincial de Segovia alcanza este año las doce mil piezas, tras incorporar alrededor de 1.200 nuevas figuras y escenas.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran mosaicos al estilo Playmobil inspirados en los vestigios hallados en Paradinas, Aguilafuente y, especialmente, en la zona de Sepúlveda, donde se localizaba la antigua ciudad romana de Confloenta.

Se han reproducido unas termas con tres salas y el correspondiente edificio, un foro pecuario que recrea el mercado de ganado de Confloenta y una villa romana similar a la de Santa Lucía. La intención ha sido representar todos los partidos judiciales de la provincia.

Belén de la Diputación de Segovia

La capital segoviana también está presente mediante un acueducto en construcción de 75 centímetros de alto, diseñado en impresión 3D por Diego Izquierdo, que ha dedicado más de trescientas horas a la pieza.

El componente romano se completa con un Senado, el campamento militar ya presente en ediciones anteriores y escenas como el pago de tributos mediante grano o la elaboración del censo.

Estos elementos conviven con escenas bíblicas clásicas, como el Nacimiento, la Anunciación, la Huida a Egipto y el Sueño de José, así como con un sinfín de ambientes costumbristas que incluyen decenas de oficios, incorporando este año el cestero y el cacharrero.

"El montaje sigue superándose año a año", destacan desde la organización, que ha buscado integrar novedades que conecten con la provincia.

La diputada nacional y alcaldesa de Espirdo, María Cuesta, ha coordinado un año más al equipo del Belén. Una labor que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado porque "cautiva por sus detalles y por la gran cantidad de escenas y rincones que es capaz de conjugar", durante la inauguración.

Cuesta ha querido expresar "la ilusión con la que cada año afrontamos la preparación y el montaje, siempre pensando en contar con alguna pincelada que sorprenda y, por encima de todo, que conecte con la provincia". Como ejemplo, se ha reproducido a escala Playmobil tres trillos de unos 7,5 u 8 centímetros, con la colaboración del Ayuntamiento de Cantalejo.

El Belén podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2026. El horario de lunes a viernes es de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos abre de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. La mañana del 19 de diciembre permanecerá cerrado al público.