Mañueco presenta el plan para dar el "impulso decisivo" a Segovia: 90 millones de inversión y 85 municipios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de la diputación Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de Segovia, José Mazarías; durante la presentación del Programa Territorial de Fomento de Segovia Nacho Valverde Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles el programa territorial de fomento 2025-2030 para dar el "impulso decisivo" a Segovia, el más amplio de los planes uniprovinciales y que abarcará acciones en 85 municipios en dos áreas de actuación con 89.170.000 euros de inversión hasta el final de la vigencia.

Del total presupuestado, casi 85 millones serán financiados por el propio Ejecutivo autonómico. Mañueco ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de la capital provincial, José Mazarías.

Este programa territorial de fomento es el más amplio de los aprobados hasta ahora de carácter uniprovincial y actúa sobre el 40% de los municipios y más del 60% de la población.

La primera zona de actuación es el nordeste de Segovia, donde se incluyen 57 municipios en los que se busca impulsar la actividad industrial y el emprendimiento. La segunda zona engloba a otros 28 municipios y corresponde al Área Funcional Estable de Segovia, a la que se suma Villacastín con el objetivo de aprovechar el potencial del polígono industrial titularidad de la Junta.

El diseño del plan ha sido fruto de la colaboración entre instituciones y del consenso social en el que han participado la Junta, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Segovia, y los agentes económicos y sociales más representativos de este territorio.

A los casi 85 millones que aportará la Junta se le sumarán las actuaciones de la institución provincial por valor de 2,5 millones y las del Ayuntamiento de Segovia con 2 millones.

El presidente de la Junta, durante la presentación, ha destacado el "ambicioso plan" que se extenderá en la provincia segoviana hasta finales de 2030 y que contempla distintas medidas dirigidas a la generación de actividad económica y empleo e impulsar el futuro del territorio y el conjunto de Castilla y León.

El objetivo fundamental del plan es favorecer e impulsar el peso del sector industrial en Segovia. Para ello, se adoptarán medidas singulares que propicien la implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya asentadas, además de promulgar el desarrollo de proyectos innovadores y la diversificación de la actividad productiva mediante el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos.

A todo ello se le incluye la promoción de la economía circular y verde a partir de la cadena de valor de los sectores forestal y agroalimentario. Una de las principales palancas del programa es la dotación de suelo empresarial e industrial competitivo, con una inversión de más de 74 millones de euros.

Junta y administraciones intervinientes se han comprometido a propulsar la urbanización de suelo debidamente equipado, hasta alcanzar los cerca de 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial de promoción pública, antes de que se finalice el plan.

En esta línea, Mañueco ha recalcado el compromiso de su Gobierno para "seguir impulsando polígonos industriales con servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso a energías renovables, asequibles y limpias".

De esta manera, está previsto el desarrollo de un nuevo polígono, La Costanilla, en la propia capital segoviana, que contará con una inversión de 27 millones. También se reservará suelo logístico para una posible plataforma de transporte intermodal y se ampliarán los polígonos de Las Mangadas, en Abades, ya en licitación para incluir 46 hectáreas adicionales de suelo industrial, y el de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, que llegará a las 176 hectáreas y será uno de los enclaves industriales más grandes de Castilla y León.

Con el objetivo de atraer inversiones directas, el plan contempla aplicar una bonificación del 50% en el precio de venta del suelo industrial de titularidad del Ejecutivo autonómico durante toda la vigencia del programa.

Junto al impulso del suelo industrial, el programa incluye medidas esenciales para el desarrollo empresarial y la creación de empleo, como el impulso a la innovación, con la creación del Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia y el Banco de Proyectos Innovadores para el nordeste de la provincia.

Otro de los ejes de actuación será facilitar el acceso a la vivienda mediante la intensificación de la construcción de inmuebles asequibles de promoción pública para jóvenes, con la construcción, como mínimo, de 50 viviendas en el nordeste de Segovia para promover el asentamiento de población joven. Para ello, la Junta destinará 7,5 millones de euros.

Mediante este programa, la Junta pretende dar el "impulso decisivo" para Segovia, "una provincia dinámica y en crecimiento, referente en productos agroalimentarios de gran calidad y que este año ha alcanzado cifras de pleno empleo técnico, con más personas trabajando que nunca".

Fruto de este compromiso, Fernández Mañueco ha señalado que el Ejecutivo autonómico continúa mejorando servicios en esta provincia, con diferentes actuaciones destacadas como la ampliación y modernización del Hospital Universitario y la nueva Escuela de Enfermería.

A ello se suman nuevos proyectos como la urbanización de suelo para 260 viviendas en Las Lastras, entre otros ejemplos.