De Vicente pide "máximo compromiso" a los nuevos funcionarios para una Diputación "moderna y cercana"

De Vicente en la toma de posesión de los nuevos funcionarios de la Diputación de Segovia

El Salón de Plenos del Palacio Provincial acogió este jueves el acto de toma de posesión de seis nuevos funcionarios que se incorporan a la plantilla de la Diputación de Segovia.

El presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, presidió el acto junto al diputado del Área de Recursos Humanos, Jaime Pérez; la secretaria general accidental, Alicia Martín; y el jefe accidental del servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel Cristóbal.

Las nuevas incorporaciones son las siguientes: Mª Pilar Luengo Herrero como técnico medio de gestión económica y tributaria; José Santos Francisco González como técnico medio de gestión tributaria y recaudatoria; Diana Bartolomé González como técnico auxiliar de gestión tributaria; Antonio San Deogracias Merino como ingeniero técnico industrial; Miguel Pastor Herranz como oficial mecánico; y Aitor García Bautista como capataz monitor de agricultura y jardinería.

El presidente dio la bienvenida a los seis trabajadores y les pidió “máximo compromiso para seguir siendo una Administración moderna, amable y cada vez más cercana a las personas que viven en los 208 municipios de la provincia y también a los responsables de sus ayuntamientos”.

Miguel Ángel de Vicente enmarcó esta incorporación en el relevo generacional que está viviendo la institución. Subrayó que el objetivo es “hacer llegar los servicios públicos desde las diferentes plazas que vais a ocupar y cooperando con los ayuntamientos para que ellos también puedan prestar esos servicios en condiciones”.

Según el presidente, esta coordinación “permite contar con un territorio adaptado a las necesidades” y se materializa en el desarrollo de programas culturales, sociales o deportivos. Todo ello, afirmó, repercute en “una mejora de la calidad de vida para los vecinos”.

La Diputación de Segovia continúa así con el proceso de renovación de su personal, reforzando lo que el presidente calificó como el “músculo humano” de la institución.