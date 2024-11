Estos son los galardonados en los Premios Diputación de Segovia

Si las personas son las que definen el latido de un territorio, los proyectos que protagonizan esos habitantes en sus distintos campos de actuación contribuyen también a concretar la definición de ese lugar.

Y los Premios Diputación han puesto el foco un año más sobre una decena de ejemplos, que constituyen un éxito en sus respectivos ámbitos, que son fuertes latidos del corazón segoviano.

Galardones que se han entregado en un acto en el que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha estado acompañado por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, de los integrantes de la Corporación Provincial, así como buen número de alcaldes y concejales de la provincia.

Todos han confluido en el acto que ha tenido lugar en las instalaciones de La Farm, en el Real Sitio de San Ildefonso.

Diez ejemplos segovianos que han recibido su correspondiente figura de la escultura ‘Hermanitos de Leche’, obra del segoviano Aniceto Marinas, de 1926, y cuya reproducción a escala sirve de imagen emblemática de estos galardones.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha incluido un recuerdo emocionado a las víctimas y afectados por la DANA en diversos puntos del territorio español. En los compases iniciales del acto, el auditorio ha guardado un respetuoso minuto de silencio.

Una “catástrofe que ha mostrado lo mejor y lo peor de nuestra condición de seres humanos”, según De Vicente, que ha apostado por quedarse con lo mejor. Y lo mejor de la provincia, entre otras cosas es “su cultura, sus empresas, su patrimonio, sus asociaciones y, sobre todo, sus habitantes, sus gentes”.

Por eso, ha subrayado la “humanidad, tenacidad y gusto por el trabajo” que caracteriza a todos los premiados, sin los que, según el presidente “ni territorio, ni mucho menos patria” y que son una muestra justificada del “orgullo que sentimos cuando presumimos, sin necesidad de adulación”, de la provincia de Segovia.

En cuanto a esos galardonados, la periodista segoviana Macarena Bartolomé ha recogido el Premio Especial de esta edición. En sus palabras, la encargada de cubrir la actualidad parlamentaria en RTVE ha señalado que “es un orgullo y un honor ser profeta en tu tierra”. Ha reconocido haber descubierto “lo especial” del territorio segoviano cuando se fue a vivir fuera.

“Cuando vuelves y haces de anfitriona, de guía, para los que no la conocen, te das cuenta de lo valioso de esta tierra, de lo que siempre ha estado ahí pero no has valorado lo suficiente”, ha agregado, antes de recordar el origen rural (Sigueruelo y Cañicosa) de sus padres.

Al recoger el premio Igualdad, la magistrada del Juzgado Central de la Audiencia Nacional, María Tardón Olmos, ha invitado a “luchar por cambiar las cosas” y por “seguir construyendo una sociedad igualitaria, porque será una sociedad justa”. Algo que es “tarea de todos”.

El galardón de Alimentos de Segovia ha correspondido a Quesería La Dula de las Mesetas. Un proyecto rural, familiar, como han recordado Jaime Sanz y José Moreno, remarcando que han “aguantado todas las dificultades hasta que el sueño se ha hecho realidad”, además de ironizar con si la cabra que Aniceto Marinas plasmó en la escultura que inspira el galardón “posiblemente fuese una de la Meseta”.

También ha reivindicado a los representantes políticos que la tarea legislativa se acuerde “de las empresas pequeñas, como la nuestra, que son las que realmente vertebran” el territorio.

En el apartado de Deporte, el premiado ha sido Porfirio Fisac, entrenador nacional de baloncesto, que ha subrayado su origen de Fuenterrebollo y ha aludido a su abuelo, que “fundó el primer sanatorio veterinario en Cantalejo, en 1911” y que decidió quedarse en su pueblo porque “el orgullo, la fortaleza es más importante cuando toda la gente que está a tu lado, te apoya”.

En Empresas, José María y Rosario y sus hijos Elena, David y Raúl han recogido el premio a Embutidos San Ignacio. Raúl ha sido el encargado de agradecer el reconocimiento a una iniciativa “fundada por mis antepasados y que va por la quinta generación”, a partir de una “elaboración artesanal, continuando la tradición, pero incorporando la última tecnología con un trabajo duro”.

La categoría de Juntos ha otorgado su premio a la Comunidad de Regantes de El Carracillo y su presidente, Enrique Herranz, ha tenido palabras de recuerdo para “todos los agricultores y regantes” que la componen, destacando que después de “malos momentos, para que se recogen frutos nuestro trabajo”.

Hasta Cantalejo se ha ido el premio de Turismo. En concreto, a la concentración internacional invernal motera La Leyenda Continúa, que cada inicio de enero escoge los pinares briqueros como sede.

El presidente del motoclub organizador, Mariano Parellada, ha argumentado que el premio supone “un amistoso espaldarazo y un estimulante aliciente para que la próxima se convierta en la mejor de todas las ediciones celebradas hasta la fecha y que será la décima en tierras segovianas”.

El galardón de Cultura ha valorado la trayectoria del Archivo General Militar de Segovia, que ha superado los 125 de trayectoria. Su director, el coronel Javier Alonso Herranz, lo ha agradecido en nombre de todo el personal y ha hecho hincapié en la bor que llevan a cabo los investigadores.

Constituyen el “verdadero tesoro para divulgar y poner al alcance, no solo la historia militar”, sino todo el contenido recopilado. Asimismo, en la categoría de Sociedad se ha premiado a Cruz Roja Segovia.

Su presidenta, María Teresa Fuentetaja ha aludido al “compromiso humanitario” de la organización, por medio de sus voluntarios, socios y personal laboral, “que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los que más lo necesitan”, añadiendo que el premio “inspira a seguir con proyectos que contribuyen a mejorar la vida de las personas”. Y en Innovación, la premiada ha sido la empresa Limmat Group.

Una startup de ingeniaría ferroviaria, nacida ante la necesidad de digitalizar el sector. Isabel Muñoz, tras recoger el premio junto a Daniel Martín, ha explicado que aspiran a “que cada solución ayude a eliminar problemas” y ha destacado que el premio venga de la Diputación, “que representa a cada uno de los pueblos, que son el verdadero corazón de esta tierra”.

Tras el acto de entrega y la fotografía de todos los premiados con el presidente de la Diputación, los asistentes han podido disfrutar con la degustación de una selección de productos de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. Otro de los motivos de orgullo para el territorio y otro de los ejemplos del latido que lo mantiene vivo.