El Ayuntamiento de Segovia firma el convenio de colaboración con la Asociación Andrés Laguna para promocionar las Ciencias de la Salud

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Asociación Andrés Laguna para la promoción de las Ciencias de la salud, Francisco Javier Tejedor, han firmado el convenio de colaboración correspondiente a este año, por el que esta asociación recibirá una subvención de 6.400 euros.

El presente convenio, que establece los compromisos que adquieren ambas instituciones, tiene como objeto el desarrollo de diferentes acciones dirigidas a la promoción de la salud y la divulgación científica en esta materia entre la ciudadanía de Segovia, algo fundamental para el Ayuntamiento de Segovia. Entre las iniciativas que esta asociación pone en marcha se encuentra el premio de investigación "José Ángel Gómez de Caso".

La firma de este acuerdo ha tenido lugar esta mañana en la sala de la Chimenea de la Casa Consistorial y ha contado con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez y de Consuelo Cuenca y José García Velázquez, miembros ambos de la Asociación "Andrés Laguna " para la promoción de las Ciencias de la Salud.

Cambio de ubicación del mercado de la Plaza Mayor

El montaje de la Feria Internacional de la Mujer Rural que se celebrará en la plaza Mayor entre el 6 y el 8 de septiembre, ha hecho necesario el cambio de ubicación del mercado al aire libre que se lleva a cabo los jueves en la plaza Mayor. Así, este 5 de septiembre, los puestos se instalarán en la calle Colón, un cambio del que se ha informado a los comerciantes, a los vecinos y clientes habituales.

Esta modificación obliga a desplazar provisionalmente la parada de cabecera de las líneas del transporte público a la plaza de San Facundo, donde los autobuses realizarán el cambio de sentido utilizando las isletas que existen en esa zona.

En cuanto al tráfico, los vehículos no podrán transitar por la calle Colón y deberán hacerlo por Cronista Lecea, Infanta Isabel, Herrería y la calle José Canalejas. La salida está prevista por la calle Eulogio Martín Higuera.

La zona recuperará la normalidad una vez finalizado y recogido el mercado.

Regresa Microteatro en la Cárcel

Con la llegada del mes de septiembre y el inicio de curso, vuelve también una nueva edición de Microteatro en la Cárcel, una iniciativa cultural consolidada y de gran aceptación entre el público segoviano, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Cultura, y en colaboración con la madrileña sala Microteatro por Dinero.

Las celdas de la Cárcel-Centro de Creación se abren este viernes 6 y el sábado 7 de septiembre para convertirse en el escenario de seis obras teatrales que giran en torno a las relaciones humanas, caracterizadas por el sentido del humor, el optimismo y las peculiaridades de las relaciones humanas y amorosas, dirigidas, la mayor parte de ellas, a todos los públicos.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, presentaba junto a la directora artística, Verónica Larios, las propuestas teatrales para este fin de semana, seis pequeñas historias contadas e interpretadas en un formato 15-15-15: quince minutos de obra teatral, para quince personas, en quince metros cuadrados, que son los que tienen las celdas de la antigua cárcel de Segovia convertida en centro cultural y en escenario de diferentes actividades.

'Riders', 'Mi huella en el sofá', '¿Decide Truman?', 'Hasta el fondo', 'Ella, Robot' y 'Vive la vida', son los títulos de las obras que se podrán ver este fin de semana y en las que el espectador descubrirá como no todos los superhéroes vuelan, la tecnología del teléfono móvil puede jugar una mala pasada, los asuntos laborales cambiar el destino cuando menos te lo esperas o como un robot sexual puede ser capaz de demostrar más humanidad que el propio ser humano. “Seis obras inteligentes, atrevidas, ingeniosas y lúcidas que demuestran el gran talento de sus creadores y de sus intérpretes que no necesitan más de quince minutos para demostrar que el teatro, como la sabiduría, no ocupa lugar o como en este caso, tan sólo quince metros cuadrados”, según ha indicado el concejal de Cultura.

Esta propuesta cultural cuenta con el respaldo del público segoviano, ya que las celdas hacen que se genere una atmósfera especial tanto para los actores, que encuentran en las celdas un especio ideal para mostrar su trabajo, como para quien se acerca a disfrutar del “teatro más grande en el formato más pequeño”, de una manera original, cercana e intensa, como ha destacado la directora artística.

Las celdas de la antigua cárcel de Segovia son el entorno físico idóneo para desarrollar una actividad teatral que destila, según ha remarcado Juan Carlos Monroy, originalidad, calidad creativa y pureza, y que se ha convertido en una cita ineludible en el calendario cultural de la ciudad y en la programación de la Cárcel-Centro de creación, un espacio municipal al que el área de cultura está dotando de actividad continuada, diversa y participativa.

Las entradas de los espectáculos están disponibles en la web de Microteatro (www.taquilla.microteatro.es/segovia), y se pueden adquirir de manera individual, por un precio de 4 euros cada espectáculo, o para el ciclo completo de las 6 obras, a un precio de 21 euros. También podrán obtener las entradas en la taquilla de la Cárcel-Centro de Creación una hora antes de que dé comienzo el primer pase, previsto para las 19.00 horas el viernes 6 de septiembre, y para las 18.30 horas el sábado 7 de septiembre.