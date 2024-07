Un verano de circo y estrellas en el nordeste de Segovia gracias al proyecto 'Enclave Multicultural'

El presidente accidental de la Diputación y titular de Cultura, José María Bravo, ha presentado esta mañana una nueva edición del proyecto 'Enclave Multicultural'. Este año, la iniciativa propone para el nordeste de la provincia de Segovia un verano lleno de circo y espectáculos de calle, con la colaboración de la institución provincial.

En la rueda de prensa, acompañaron a José María Bravo, el diputado y alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, el coordinador de la iniciativa, Adolfo Casas, y el presidente de Codinse, Jesús López. Los doce pueblos del nordeste de Segovia que albergarán esta edición de 'Enclave Multicultural' son Maderuelo, Fresno de Cantespino, Grajera, Ayllón, Languilla, Casla, Ribota, Becerril, Grado del Pico, Riaza, Valvieja y Alconada de Maderuelo. En estos lugares, ubicados entre los ríos Riaza y Aguisejo, se desarrollarán trece espectáculos y cinco actividades de observación estelar en un entorno privilegiado bajo un cielo calificado como Starlight.

Las actividades comenzaron el 5 de julio en la villa de Maderuelo, con un encuentro bajo las estrellas organizado por la asociación cultural Amigos de Maderuelo. Otras localidades como Casla y Becerril, conocidas por sus miradores estelares certificados por la Fundación Starlight, serán puntos estratégicos para promover valores científicos, culturales, naturales y paisajísticos los días 26 de julio y 13 de agosto. Grado del Pico y Valvieja se unirán a la programación el 14 y 23 de agosto, respectivamente, con actividades de observación estelar en la 'Senda de los pastores', guiadas por monitores certificados de La Tormenta.

Riaza será la encargada de inaugurar y cerrar el programa circense y de espectáculos de calle. Cirko Psikario abrirá el 13 de julio con un espectáculo multidisciplinar en la Plaza Mayor de Riaza. El 27 de julio, la comedia gestual 'Welcome & Sorry' se presentará en el mismo escenario. El 7 y 8 de agosto, la destacada figura del clown, Maite Guevara, actuará en Ribota y Fresno de Cantespino. Los días 1 y 2 de agosto, Pez Luna Teatro ofrecerá en Languilla y Grajera una historia sobre diversidad familiar y reparto de labores domésticas.

El calendario de agosto concluirá en la Plaza Mayor de Riaza con tres espectáculos del 20 al 22 de agosto. Andrea Ríos, especialista en suspensión capilar, se presentará el 20 de agosto, seguida de El Naán Trío con un concierto poético el 21 de agosto, y Cirk About It, con su espectáculo 'El apartamento', cerrará el 22 de agosto.

En septiembre, Jesús Forniés, artista especializado en malabares con balones de fútbol, se presentará el 7 de septiembre en Languilla. Finalmente, el 21 de septiembre, tanto en Ayllón como en Riaza, se realizará el Circuito ASSITEJ en sesión de mañana y tarde, con la compañía de circo-teatro Vol'e Temps, que pondrá en escena 'Distans'.

El programa 'Especialízate' de la Diputación da inicio en La Lastrilla

Además, un verano más, el deporte no cesa para los jóvenes de la provincia que, en las distintas Escuelas Deportivas promovidas por la Diputación en los pueblos, han llegado a destacar en disciplinas como tenis, baloncesto, triatlón y pádel. Para dar continuidad a su actividad y proyección, la institución provincial creó hace años el programa 'Especialízate', que un año más se ha puesto en marcha, inaugurado por los tenistas con más futuro del territorio.

Las pistas de Espacio Tierra en La Lastrilla acogieron la primera jornada del calendario de especialización técnica el pasado fin de semana, recibiendo a una treintena de jóvenes aspirantes a seguir los pasos de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Paula Badosa o Garbiñe Muguruza. Durante tres intensas mañanas, los participantes, elegidos por sus entrenadores y monitores de las Escuelas Deportivas y competiciones escolares, perfeccionaron sus golpes, reveses y saques mediante diversos ejercicios y juegos adaptados a su edad.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha señalado que en este programa "no buscamos estrellas del deporte en la provincia; queremos que quienes disfrutan de estas disciplinas desde una edad temprana no vean interrumpida su actividad durante julio y agosto y tengan la oportunidad de mejorar, sin dejar de lado las enseñanzas personales y valores del deporte. La diversión está garantizada, no sólo porque practican su deporte favorito, sino también porque se complementa con actividades de ocio y entretenimiento".

Tras esta primera concentración, los jóvenes tenistas de la provincia tendrán una segunda jornada en las pistas de Espacio Tierra los días 22 y 23 de julio en sesiones de mañana y tarde, y el 24 de julio únicamente por la mañana.

La programación de 'Especialízate' en baloncesto comenzará el 13 de julio en Cuéllar. Las sedes de baloncesto estarán repartidas por la provincia, con Valverde del Majano acogiendo la jornada del 20 de julio, y los pabellones de Carbonero el Mayor y Sepúlveda el 27 de julio y el 3 de agosto, respectivamente, recibiendo a una treintena de jóvenes baloncestistas.

Por último, mientras el calendario de pádel aún está pendiente de confirmación, el de triatlón se desarrollará en jornadas casi consecutivas: los días 15, 16 y 17 de julio en El Espinar, y el 18 y 19 de julio en Bernardos. Tras un fin de semana de descanso, los triatletas se reunirán en Cuéllar los días 22, 23 y 24 de julio para concluir el calendario de 'Especialízate'.