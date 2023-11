El PSOE de Segovia denuncia a una concejala del PP de un pueblo por pedir "un tiro en la nuca" a Pedro Sánchez

El PSOE de Segovia ha denunciado este sábado a la exalcaldesa y concejala del PP de la localidad de Gomezserracín Laura del Río por pedir "un tiro en la nuca" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Así lo han manifestado a través de la red social X donde explicaban lo sucedido y lo aclaraban a través de una captura de pantalla del mensaje publicado en su Facebook. En este 'post' se puede ver como la concejala expresa: "¿Alguien está pensando que no hay un mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves? Un tiro en la nuca se merece... que me bloqueen Facebook, me importa una mierda, ya lo he dicho".

Este es el comentario por el cual el PSOE de Segovia la ha denunciado. Del mismo modo, los socialistas han rechazado y "condenado" estas declaraciones que, según expresan, "incitan al odio y la violencia, contra una institución pública del Estado y que no tienen cabida en nuestra democracia".

Por otra parte, exigen al alcalde del PP de Gomezserracín que cese de forma "inmediata" a la concejala del equipo de gobierno. También piden a los populares de Segovia que se "disculpen" en nombre de Laura del Río y que "suspenda cautelarmente" la militancia de la que fuera alcaldesa del municipio.

También piden un comunicado en el que se condenen las palabras emitidas y, de no ser así, afirman que el PP de Segovia sería "cómplice" de mantener en sus filas a "una persona que de manera expresa anima a cometer un magnicidio".

Finalmente, recuerdan que en la mañana de este sábado ya han formulado la denuncia ante la Guardia Civil por las declaraciones "inadmisibles". La formación roja recuerda que "la pluralidad política, convivencia, intercambio de ideas, disparidad de opiniones y el respeto al contrario y a las instituciones públicas" tiene que prevalecer por encima del "odio y la violencia".

Expediente de expulsión del partido

El Partido Popular de Castilla y León no ha tardado en reaccionar y ha informado esta tarde de que abrirá un expediente de expulsión del partido a Laura del Río y pedirá que deje su acta de concejala en el municipio de Gomezserracín.

Lo hacían también a través de la red social X donde los populares aseguran que rechazan y condenan “todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo”.

“Seremos contundentes contra quienes las realicen, sea quien sea. Abriremos expediente de expulsión del PP a Laura del Río de forma inmediata y pedimos que deje su acta de concejal”, matizan.

Desde el Partido Popular de Castilla y León rechazamos y condenamos todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo.



