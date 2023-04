"Segovia necesita un cambio de rumbo, el proyecto del PSOE está agotado": José Mazarías, candidato del PP a la Alcaldía

José Mazarías (Segovia, 1965) es la apuesta del Partido Popular para las elecciones municipales en una plaza que se les ha resistido durante las últimas dos décadas: Segovia. La capital segoviana lleva 20 años gobernada por alcaldes y alcaldesas socialistas y Mazarías tiene por delante el reto de arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa Clara Martín, que ocupa la Alcaldía desde la dimisión, hace ahora un año, de su predecesora Clara Luquero, en el poder desde 2014.

El candidato del PP asegura afrontar la campaña con "ilusión y muchas ganas" y vislumbra "ganas de cambio" entre los habitantes de una ciudad que, a su juicio, "no avanza" y está "perdiendo oportunidades". Mazarías tiene una trayectoria profesional vinculada a la docencia, primero como maestro de Educación Primaria, entre 1986 y 1996, y después como profesor de Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura en el IES Francisco Giner de los Ríos entre 1996 y 2019. Desde ese año hasta su designación como candidato ha ejercido como delegado territorial de la Junta en la provincia de Segovia.

Pregunta.- ¿Cómo afronta la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo? ¿Nota ganas de cambio?

Respuesta.- Con confianza. Estoy viviendo esta etapa con mucha ilusión y con muchas ganas. Llevamos trabajando estos últimos meses de manera muy intensa, manteniendo un contacto muy directo con nuestros vecinos, con diferentes colectivos y, a medida que pasan las semanas, ese trabajo se está intensificando, pero es algo que no me asusta, lo hago encantado, porque creo en las posibilidades de mi ciudad y porque quiero lo mejor para Segovia.

Mis sensaciones son buenas. Creo que sí, que los segovianos quieren un cambio porque se detecta cansancio en la gente. Están viendo como la ciudad no avanza y como se están perdiendo oportunidades importantes y, al igual que me ocurre a mí, quieren a Segovia y quieren que la situación mejore, porque se puede conseguir y serán ellos, nuestros vecinos, los que lo decidan el próximo 28 de mayo. En nuestras manos está el ofrecerles el mejor camino, la mejor opción para ello y en esa línea estamos trabajando.

P.- ¿Cuáles son los principales ejes de su programa electoral?

R.- Estamos elaborando un programa con medidas para mejorar Segovia a todos los niveles y en todas las áreas; con propuestas que den solución a los problemas que hemos detectado junto con los segovianos, centrado en todos los barrios de la ciudad, incluidos los incorporados y la entidad local menor de Revenga. Estamos tomando buena nota de todo lo que nos están diciendo y con esa radiografía de la ciudad, con sus propuestas e iniciativas, estamos dando forma a un programa útil, sensato y que realmente sirva para lo que todos queremos que es mejorar nuestra ciudad y hacerlo de verdad y que haga que el futuro en Segovia nos encante.

Lo primero que habría que hacer es poner en orden el Ayuntamiento, ver cómo está todo, qué carencias hay y que se necesita y hacerlo de la mano de los trabajadores municipales porque son los que mejor conocen cada área y lo que se debe hacer para conseguir mejorar y que todo vaya rodado. A partir de ese análisis, planificar y organizar en base a unos objetivos, poniendo más hincapié, en un principio, en aquellas áreas que tienen más problemas. Por ejemplo, urbanismo; es un área básica de cara al desarrollo y a la buena gestión y no está funcionando bien; pues ahí habrá que hacer un mayor esfuerzo para que todo fluya poniendo en marcha medidas efectivas para ello.

Soy de los que creo que lo primero que hay que hacer es tener buenos instrumentos para afrontar la gestión de los recursos con los que cuentas, garantizar el día a día de la ciudad en base al modelo de trabajo que nosotros planteemos, para poco a poco ir llevando a cabo las medidas y proyectos que se puedan para resolver los problemas de los ciudadanos y mejorar la ciudad, sólo así podremos ser efectivos. Si cojea una pata de la mesa, mal vamos, tenemos que tener todas en buen estado si queremos estar a gusto y en condiciones.

P.- El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento aprobó definitivamente el Plan Parcial del polígono de Prado del Hoyo, tras años de retrasos. ¿A qué se ha debido esta demora? ¿Cómo contribuiría desde la Alcaldía a dar el impulso definitivo a esta importante infraestructura?

R.- Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia para Segovia porque el desarrollo de esa zona junto con el puerto seco, va a ser fundamental para nuestra ciudad; pero también es cierto que debería haber estado hecho hace tiempo y de igual manera que ahora se ha llegado a acuerdos, se podía haber hecho hace años.

¿A qué se ha debido esta demora? A la falta de interés y la poca capacidad de diálogo y negociación de los diferentes gobiernos socialistas que ha tenido nuestra ciudad. Si hubieran querido, lo habrían tenido resuelto hace años. Y me hago una pregunta, ¿si no hubiera tomado la iniciativa un grupo de empresarios para retomar el desarrollo de Prado del Hoyo, estaría el Plan Parcial listo?

Lo importante es que ya tenemos ese plan, que ahora habrá que urbanizar los terrenos y dar facilidades para que las empresas se instalen en la zona. Hay que priorizar su desarrollo, agilizando la tramitación y facilitando la instalación de las empresas. Debemos ser ágiles y efectivos, algo que ahora falta en este Ayuntamiento, porque las empresas no pueden esperar eternamente. Y si hay que sentarse a negociar con otras instituciones para que todo vaya más rápido o para obtener financiación, no duden, que lo haré e insistiré hasta que se consiga.

Hablamos de Prado del Hoyo y es fundamental, por supuesto, pero no quiero olvidarme del resto de las áreas industriales de Segovia, de nuestros polígonos porque también son básicos y hay que invertir en ellos y mantenerlos. Todo suma para conseguir que nuestra ciudad crezca y avance.

P.- La alcaldesa, Clara Martín, ha presumido del compromiso del Gobierno central con el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional (CITAR), para el que se han anunciado dos millones y medio anuales desde 2024, ¿Confía en que esta promesa se lleve a término?

R.- También presumieron del Centro de Danza Alicia Alonso y ¿dónde está?. Parece que ahora no existe otra cosa que el CITAR, pero no nos podemos olvidar que este centro de innovación viene a ocupar tan sólo una parte del CIDE, el único edificio construido de los 11 que tenía pensado el PSOE para el CAT, un faraónico proyecto, ejemplo de despilfarro, y que ha costado a los segovianos la friolera de casi 30 millones de euros. Creo que esto es importante recordarlo.

Confío en todo lo que sea bueno para Segovia, pero con el CAT y los compromisos del PSOE con Segovia prefiero ser muy cauto. El edificio sigue en obras y tenía que haber estado finalizado en el año 2013, y lo único que ha acumulado desde entonces han sido plazos incumplidos y proyectos anunciados que nunca han llegado. Mire, cuando Pedro Sánchez anunció el CITAR en noviembre de 2021, se dijo que en abril de 2022 ya estaría funcionando, y año y medio después de aquello, ya hablan del 2024. Cuando vea el cartel puesto y el personal trabajando, ya le diré, de momento es un compromiso de palabra y unos cuantos titulares.

El CITAR sólo ocupa una parte del edificio y generará 10 puestos de trabajo; hay que ver qué pasa con el resto del edificio, las empresas que vienen, el empleo que va a suponer y cuántos de esos puestos van a poder ocupar los segovianos.

P.- Martín afirmó recientemente que hace 20 años, antes de la llegada de los socialistas al Consistorio, Segovia era “una ciudad gris”. ¿Qué opina de estas declaraciones?

R.- Es su opinión y no voy a entrar a valorarla, porque a mí me interesa el presente, para poder afrontar el futuro; pero si los socialistas cogieron “una ciudad gris”, no han echado ninguna mano de pintura en las últimas dos décadas, porque si ahora nos encontramos con que perdemos población, nuestros jóvenes no pueden vivir aquí porque no hay viviendas asequibles y no tienen trabajo, las empresas nos ignoran porque no somos atractivos... creo que de colores precisamente no se ve Segovia.

Han tenido 20 años y no los han aprovechado y nosotros vamos a trabajar para que esto cambie; mi intención no es hacer una revolución, mi intención es hacer que la ciudad mejore y volver a recuperar la ilusión de los segovianos y hacerlo con los segovianos.

P.- Algunas voces han denunciado la problemática que causa el exceso de llegada de turistas a Segovia, ¿cómo afrontaría esta realidad?

R.- Tenemos una ciudad maravillosa, con un patrimonio histórico, artístico, medioambiental y gastronómico excepcional, liderado por nuestro Acueducto. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad y es lógico que Segovia sea una ciudad muy visitada, y eso es bueno, de hecho, el turismo, en estos momentos, es uno de nuestros principales motores económicos y da trabajo a muchas familias segovianas.

Que lleguen turistas no es malo, todo lo contrario; pero hay que saber gestionar de manera adecuada esa masiva afluencia de turistas y visitantes, buscando, al mismo tiempo, el equilibrio con el día a día de nuestros vecinos. Es básico poder contar con aparcamientos disuasorios, en lugares estratégicos y en base a lo que necesita la ciudad, sin sobredimensionar las infraestructuras y complementarlo con líneas de autobuses con una frecuencia ágil y constante.

Por otro lado, considero que diversificar las rutas turísticas también ayudaría, con recorridos novedosos y diferentes tanto por el casco histórico como por otros barrios y zonas de la ciudad, ya que con ello se evitaría la saturación del eje acueducto-catedral-alcázar y se podrían potenciar otros espacios; habría que contar también con una buena señalética, accesible y adaptada a las nuevas tecnologías. Pondría en marcha refuerzos a nivel de servicios públicos como policía local o limpieza, ya que creo que también es básico y sería bueno tanto para nuestros vecinos como para los propios turistas y la imagen de la ciudad.

P.- La carestía de la vivienda es otro de los problemas más acuciantes de la capital segoviana, con un precio por metro cuadrado que supera al del resto de ciudades de la Comunidad. ¿Cuál cree que es la receta para abaratar el precio de la vivienda en la ciudad?

R.- El acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido en la Constitución por lo que los poderes públicos deben poner en marcha políticas que lo garanticen y en estos años quien ha gobernado Segovia poco ha hecho. Por supuesto es necesario contar con viviendas y en especial con V.P.O, que son más accesibles, pero hay otros aspectos que considero muy importantes, puesto que no sólo es cuestión de contar con viviendas, sino también de ofrecer las condiciones adecuadas para que los ciudadanos se queden a vivir aquí.

Considero necesario establecer algún tipo de bonificación fiscal y bajar los impuestos, no puede ser que Segovia, siendo la tercera capital más pequeña del país, esté entre las más caras a nivel de tasas e impuestos. Igual que no puede ser que se tarden meses en dar las licencias urbanísticas, por lo que sería fundamental agilizar todos estos procesos de cara a facilitar la construcción y la rehabilitación.

Tampoco quiero olvidarme de EVISEGO, la empresa municipal de suelo y vivienda, a la que habría que dar un nuevo impulso y diversificar sus funciones.

P.- Otros graves problemas son el de la falta de aparcamientos o el del mal estado de las calles en algunos puntos de la ciudad, ¿de qué forma se podrían afrontar estas situaciones?

R.- Precisamente, el problema con el aparcamiento es una constante en las reuniones que estamos manteniendo. No sólo no se ha dado una solución, sino que, además, en algunas zonas se ha complicado todavía más, ya que ejecutan obras, eliminan plazas y no dan alternativas. Todavía seguimos esperando que se saque el nuevo contrato de la O.R.A., totalmente obsoleto, ya que data de 1994, tenía 10 años de duración y lleva prorrogándose desde el año 2004. O que se actualice la ordenanza de circulación. Pero todo ello cuelga de un Plan de movilidad urbana sostenible, que no se ha aplicado y que necesita actualizarse.

Además, deberíamos estar muy cerca de iniciar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, para cumplir con la normativa vigente, pero como con muchas otras cosas, van con el tiempo muy justo.

En cuanto a las calles, considero que es un tema prioritario. Las calles deben estar en buen estado y cuando digo calles me refiero no sólo a las vías por donde transitan los vehículos sino también a las aceras y todos los pavimentos. Parece mentira que en pleno siglo XXI haya todavía calles sin asfaltar, sobre todo en nuestros barrios incorporados.

Creo que es necesario establecer un plan de asfaltado y arreglo de calles, organizado y planificado, estableciendo prioridades y en el que no falte ningún barrio. Partir de un inventario del estado de las calles en cada uno de nuestros barrios, incluidos los incorporados y la entidad local menor de Revenga, y de un listado de las necesidades prioritarias, para determinar la solución técnica y constructiva más eficaz y fijar un calendario anual de actuaciones. Hay que conseguir mejorar las calles de Segovia cuanto antes y, además, hacerlo con criterios de accesibilidad; una cosa debe ir aparejada con la otra.

P.- Se ha criticado en múltiples ocasiones la dificultad de accesos al AVE en la estación de Segovia-Guiomar, ¿cómo solventaría esta cuestión desde la Alcaldía?

R.- Como ya dije, estamos acostumbrados en Segovia a que problemas sencillos se estanquen semanas, meses e incluso años y no se solucionen y este es uno de ellos. La falta de accesos al AVE ya se evidenció en al año 2007, justo tras su inauguración y a día de hoy todo sigue igual.

Algo hay que hacer y lo primero será retomar el proyecto que propuso el PP en el Ayuntamiento, con la oposición del PSOE, para construir un vial desde la rotonda del Pastor hasta la segunda ubicada en el único vial de acceso al AVE que existe en estos momentos; además, en vez de poner trabas, apoyaré el proyecto que se plantea desde la Diputación provincial para llegar a la Estación desde la carretera de la Granja. La colaboración entre instituciones es fundamental.

Además, veremos la manera de mejorar las frecuencias del transporte público, para que no se tarde en llegar hasta el centro de la ciudad o, al contrario, desde el centro hasta la estación del AVE.

P.- Hace poco más de una semana, en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el candidato popular en Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió el potencial del Eje Valladolid-Segovia-Madrid, ¿qué podría aportar a la ciudad?

R.- Podría aportar mucho, la verdad. Estamos en el centro de dos de las capitales de provincia más importantes, y una de ellas es la capital de España; estamos por tanto en un enclave privilegiado y es una oportunidad de desarrollo que no podemos desaprovechar.

Tenemos ese proyecto tan interesante a nivel nacional como es el Corredor Atlántico, pero también en Segovia contamos con el desarrollo de Prado del Hoyo y paralelamente la construcción del Puerto Seco y entre las tres capitales podemos generar unas sinergias muy importantes a nivel industrial y de desarrollo económico.

Por otro lado, a nivel turístico este eje puede ser interesantísimo. No sólo porque podemos absorber ese turismo de congresos que tanto se está potenciando y en nuestro caso, quizá, atraer un turismo de congresos más pequeño, sino porque podemos promover rutas o actividades conjuntas de las que nos beneficiemos las tres ciudades.

Por qué no, ofrecer desde Segovia una programación a nivel de conciertos que complemente las de Madrid o Valladolid o rutas turísticas que comiencen en la capital de España, pasen por Segovia y terminen en Valladolid con un nexo de unión centrado en la historia, el patrimonio o la naturaleza, incluso podemos fomentar una ruta de cine. Las posibilidades son muchas. Estaríamos impulsando también las pernoctaciones e incluso podríamos contribuir a desestacionalizar el flujo turístico.

P.- La cercanía a la capital puede ser vista a su vez como una oportunidad y como una amenaza. ¿De qué manera cree que se pueden aprovechar las ventajas de esa cercanía y atenuar las posibles desventajas desde la Alcaldía?

R.- Pienso siempre en positivo y la cercanía a Madrid prefiero verla como una oportunidad. Precisamente esa cercanía abre las posibilidades de trabajo para muchos jóvenes y no tan jóvenes que se pueden plantear ir y venir a Segovia todos los días, por las buenas comunicaciones con la capital de España, en especial con el AVE. También permite que disfrutemos de una amplia oferta cultural, de ocio y de otro tipo de actividades a las que aquí, por ser una capital más pequeña, no tendrían acceso. Veo todo eso como un complemento, como un cúmulo de posibilidades para ampliar experiencias.

A ello añadiría las posibilidades de inversión a nivel industrial. Cualquier empresa podría escoger Segovia, su calidad de vida y la tranquilidad de nuestra ciudad para instalarse, sabiendo que tiene la capital de España y todo lo que ofrece, a poco más de media hora en tren.

¿Qué tenemos que hacer desde aquí? Pues ofrecer facilidades para que se instalen, crear un entorno adecuado y atractivo para que escojan Segovia para implantar su negocio. Si las empresas vienen a Segovia se ampliarán las oportunidades laborales para nuestros jóvenes, que podrán quedarse en nuestra ciudad, incluso pueden llegar trabajadores de otros lugares y quedarse a vivir aquí, con lo que ello puede suponer. Estoy convencido de que se puede conseguir y que, además, producirá un efecto llamada a otras empresas. Segovia no puede resignarse, hay que generar ilusión y creer en nuestras posibilidades.

P.- ¿Ha notado algún cambio en la gestión municipal desde que Clara Martín sustituyó a Clara Luquero?

R.- Poco cambio he notado, diría que ninguno. Podía haber elegido continuidad o cambio y Clara Martín eligió lo primero, continuar con las mismas políticas socialistas que han agotado la ciudad, basadas en la imagen, las fotos y los titulares y totalmente alejadas de las necesidades de los segovianos y de Segovia; políticas que pudieron ser novedosas en su día, pero hoy, dos décadas después, son un síntoma de cansancio y proyecto agotado, y lo que se necesita es un cambio de rumbo en la ciudad.

Poco se puede esperar de quien no ha sido capaz de desbloquear la concejalía de urbanismo y la ha dejado en la peor situación de su historia o de quien, contando con la mayor cantidad de dinero para invertir en la ciudad, 20 millones, sólo ha sido capaz de utilizar seis.

P.- Desde el PSOE se le ha acusado de no haber exigido suficientes mejoras para la ciudad y la provincia cuando era Delegado Territorial y de haberse "replegado" a lo dictado por el presidente de la Junta. ¿Qué tiene que decir ante estas acusaciones?

R.- No creo que tenga que justificar mi trabajo, ahí están los resultados. He exigido y he llamado a muchas puertas, he reclamado y he insistido hasta lograr que lo que creía que era necesario y prioritario para Segovia fuera una realidad, y ahí está; tenemos en marcha esa ampliación del Hospital, la Escuela de Enfermería, el Centro de Salud Segovia V, la radioterapia, la teleasistencia, la radiología digital de triple pared, el acelerador lineal... EL PSOE puede decir lo que quiera, que yo me centraré en lo importante: conseguir lo mejor para Segovia y seguiré trabajando para lograrlo.

P.- ¿Estaría dispuesto a abrirse a un pacto municipal con Vox si la aritmética municipal así lo requiere tras los resultados del próximo 28 de mayo?

R.- En estos momentos mi objetivo es conseguir lo mejor para Segovia y eso pasa por un cambio el próximo 28 de mayo y serán los ciudadanos quienes decidan con su voto quién quiere que les represente y de qué manera. Y evidentemente, llegado el momento hablaría con todos los partidos que tuvieran representación en el Ayuntamiento.

