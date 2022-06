Los premios Diputación de Segovia reconocerán la labor de sus alcaldes durante la pandemia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha anunciado los galardonados de los Premios Diputación de los años 2020 y 2021, que se unirán a los premiados del año 2019 en una gala de entrega multitudinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de junio en los jardines del Restaurante Villena. La llegada de la pandemia frenó en seco la ceremonia planificada para la celebración de los reconocimientos a Verduras Tabuenca, Taller Cultural de Fuentepelayo, David Llorente, Innoporc, Francisca Sauquillo, Segovia Sur, Asociación de Camareros de Segovia y su provincia, Pinocio y Pilar González de Frutos.

En esta edición de 2020, la categoría Alimentos de Segovia ha recaído en José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura. En la categoría Empresas, la Federación Empresaria Segoviana y la Cámara de Comercio serán distinguidas por su especial colaboración económica en la adquisición de material sanitario durante los momentos más difíciles de la pandemia. En Cultura, se ha premiado a La8 Segovia por su labor de divulgación de la cultura y el ocio en la provincia durante los meses de confinamiento, en especial, los programas de la institución provincial ‘Confinactuamos’ y Aulas de Manualidades.

La categoría de Deportes será para la triatleta cuellarana Marina Muñoz, por su carrera deportiva ascenso constante, habiendo quedado tercera en el Campeonato de Europa Duatlón Sub 23, segunda en el Campeonato de España Duatlón Sub 23, primera en el Campeonato Autonómico de Castilla y León absoluto y sub 23, y ostentando el quinto puesto en el ranking nacional de duatlón absoluto en ese año 2020. En cuanto a la categoría de Turismo, serán galardonados los servicios de Protección Civil, por su apoyo y trabajo durante los meses de confinamiento.

Por otro lado, el premio en la categoría Igualdad se le ha concedido a la ONG Médicos Sin Fronteras por su inestimable colaboración con los centros residenciales de la Diputación en el inicio de la pandemia, habiendo desempeñado un papel clave para frenar la escalada del virus en las tres residencias de mayores.

Por último, el Premio Especial del Presidente en el año 2020 ha sido compartido para la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

Premios Diputación 2021

Con la vuelta a la normalidad, los Premios Diputación recuperan su filosofía y, en 2021, la categoría Alimentos de Segovia ha ido a parar la Cárnicas Tabladillo . El premio Empresas este año ha recalado en Embutidos Rodríguez Sacristán. La Asociación Paladio Arte ha sido merecedora del galardón en la categoría Cultura por su 25º aniversario como asociación profesional, trabajando por las artes escénicas inclusivas en la provincia y por su colaboración con los centros residenciales de la Diputación, apoyando la integración y la normalización de las capacidades diferentes. En Deportes, Jimena Velasco, la jugadora de pádel de San Cristóbal de Segovia ha sido la elegida por “su sólida trayectoria"

En la categoría Turismo, el premio será para la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia por su trabajo en favor de la provincia en los últimos tiempos, contribuyendo a potenciar el turismo rural, el desarrollo de la economía local y la generación de riqueza.

Y si los alcaldes tuvieron un papel reconocible durante la pandemia, no fue menos importante en el día a día de la institución provincial en los pueblos, la labor desempeñada por las Áreas de Asuntos Sociales y Vías y Obras, y los Servicios de Recursos Humanos, Arquitectura y Asistencia a Municipios, que les hace merecedores del premio Juntos, por su especial trabajo durante la pandemia, de manera presencial en muchos casos, desarrollado desde el primer momento y hasta que se clausuró el Grupo de Coordinación COVID-19.

En la categoría Igualdad, el premio será para el CRA Los Llanos por la especial relevancia del proyecto de igualdad que han desarrollado, trabajando en el empoderamiento de las alumnas y de los alumnos, dando visibilidad a mujeres importantes.

Para terminar, el Premio Especial del Presidente ha sido este año para el futbolista de Navares de Enmedio, Jorge de Frutos que en 2021 se ha consolidado como jugador de Primera División con el Levante CF, donde lleva dos temporadas.

