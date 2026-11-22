La Plaza Mayor de Salamanca en uno de los espectáculos de 'Salamanca Es Navidad'. Ayto. Salamanca.

La ciudad dorada que se transforma en un cuento de Navidad al caer la noche: rutas, belenes y rincones mágicos

Salamanca ultima la cuenta atrás para convertirse durante más de un mes en un gran parque navideño al aire libre. El próximo jueves 26 de noviembre, a las 18:30 horas, la Plaza Mayor acogerá el acto oficial de encendido de la iluminación navideña, una cita adelantada a las vísperas del Black Friday a petición del comercio local que marcará el pistoletazo de salida de 'Salamanca es Navidad 2026' hasta el 5 de enero.

La inauguración llega este año con formato renovado y acento salmantino. Antes de que se encienda el gran árbol de 23 metros y el cielo de microleds cálidos que cubrirá los cuatro soportales del ágora, la Banda Municipal de Música de Salamanca, el Coro Ciudad de Salamanca y las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza pondrán la banda sonora con un repertorio de villancicos tradicionales.

Acto seguido, los niños de Tifano pulsarán el botón que dará paso al primer pase de la gran novedad visual de esta edición: el videomapping 'La rana que detuvo la Navidad', proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento.

Coro cantando en el Patio Chico de Salamanca por Navidad. David Arranz. ICAL.

La rana más navideña

Por primera vez, el tradicional cuento luminoso de la Plaza Mayor abandona los relatos genéricos para entregar el protagonismo absoluto al símbolo más universal de la ciudad: la rana de la fachada de la Universidad de Salamanca.

El espectáculo de luz y sonido, de unos diez minutos de duración y acceso libre, propondrá un viaje por los sentimientos y la cultura charra.

Tras su estreno inaugural a las 18:30 horas —que contará con otros dos pases esa misma noche a las 20:00 y 21:00 horas—, el videomapping se proyectará diariamente hasta el 5 de enero en dos pases habituales (18:30 y 19:30 horas), ampliándose a un tercero a las 21:00 horas los fines de semana, festivos del puente de diciembre y durante todas las vacaciones escolares a partir del 18 de diciembre.

Un cielo en tres dimensiones

El despliegue tecnológico y artístico se extiende este año a otro de los grandes emblemas monumentales de la capital. La fachada de la Casa de las Conchas estrenará 'Un cielo de estrellas', un espectáculo diario de luz y sonido (de 18:30 a 22:00 horas) que bañará la piedra de Villamayor en un azul marino profundo.

Haces de luz dorada acariciarán aleatoriamente sus célebres conchas convirtiéndolas en estrellas parpadeantes al ritmo de villancicos adaptados al sonido nostálgico de una caja de música.

A este nuevo foco se suma toda una ruta de espacios mágicos repartidos por el casco histórico, encabezada por 'El Jardín de las Estrellas y los Deseos' en el Huerto de Calixto y Melibea, que reunirá diez instalaciones de luz y arte digital entre las 18:30 y las 22:00 horas —como el 'Túnel de Láser', el 'Pozo de los Deseos', el 'Bosque de Colores' o la escultura luminosa de 'la Rana y el Astronauta'—.

La magia de la Navidad en Salamanca. David Arranz. ICAL.

El recorrido continúa con 'Salamanca Encantada', que transformará los Jardines de Santo Domingo en un taller navideño de casas de galleta, duendes y villancicos, y convertirá la Plaza de los Leones en un estanque iluminado con nenúfares gigantes, flamencos, ranas y veinte figuras florales de gran formato.

Además de 'La Aldea Mágica de Belén' en la Plaza de los Bandos, un poblado de inspiración alpina presidido por un nacimiento escultórico a tamaño natural.

Todo ello se completará con un despliegue luminoso que alcanzará más de un centenar de calles y barrios con más de un millar de adornos, incluyendo figuras singulares como la carroza de Cenicienta en el Parque de Colón, un tren luminoso en la Plaza de Barcelona o una bola transitable en La Zurguén.

De Anaya a conquistar Europa

El corazón comercial y artesanal volverá a latir en la Plaza de Anaya, que del 26 de noviembre al 5 de enero albergará su Mercado de Navidad (de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas) junto al tradicional carrusel.

Este enclave es precisamente la punta de lanza con la que Salamanca compite estos días en el certamen 'Best Christmas Markets in Europe 2026-2027', organizado por European Best Destinations.

Carrusel navideño en la Plaza de Anaya. David Arranz. ICAL.

Tras haberse coronado ya como el 'Mejor Mercado de Navidad de España' al imponerse a otras 32 ciudades nacionales con más de 11.000 votos, la capital charra se mide ahora frente a 26 destinos europeos hasta el próximo 25 de noviembre (un día antes del encendido) con el objetivo de entrar en el top 20 continental y lograr proyección internacional en cabeceras como Forbes, Condé Nast Traveler y Euronews.

Belenes y música coral

La tradición belenista contará con cuatro paradas imprescindibles: el nacimiento de siete metros en el Patio Chico, el belén bíblico de la Real Cofradía del Cristo Yacente junto a la exposición 'Ciudad de la Navidad' en la Torre de los Anaya, el belén napolitano del Palacio de Garcigrande y la muestra 'Nacimientos de los cinco continentes' en la Fonda Veracruz.

En el plano musical y familiar, la Plaza Mayor acogerá 14 conciertos dentro del ciclo 'Sonidos Navideños' (a las 19:45 horas, incluyendo actuaciones desde el balcón del Ayuntamiento), a los que se sumarán el Ciclo de Navidad Polifónica en la Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas entre el 10 y el 20 de diciembre.

Y una agenda escénica de primer nivel en el CAEM, el Teatro Liceo y el Palacio de Congresos con citas como 'Así canta Jerez en Navidad', 'The New Orleans Gospel Choir' o los coros de 'El Mesías' de Haendel.

La magia de la Navidad en el Huerto de Calixto y Melibea de Salamanca. David Arranz. ICAL.

Para los más pequeños, el calendario reservará la 'Cabalgaza' de Papá Noel el domingo 20 de diciembre, las Campanadas Infantiles el 31 de diciembre al mediodía con reparto de gusanitos y confeti, el desfile del Cartero Real el 2 de enero y la Gran Cabalgata de Reyes el 5 de enero a las 19:00 horas desde el parque de la Alamedilla.

Todo ello respaldado por la campaña de dinamización 'Salamanca Brilla' en los mercados y barrios, la apertura de inscripciones juveniles desde el 23 de noviembre y medidas de movilidad como la retirada de terrazas en la calle La Rúa desde las 17:00 horas para facilitar el paseo bajo las luces.