El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza Mayor de la capital charra. Susana Martín. ICAL.

Abascal en Salamanca sobre Feijóo en el cara a cara: "Celebro cuando a un tirano se le pone ante su espejo"

El presidente nacional de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha protagonizado este viernes una declaración ante los medios de comunicación en la Plaza Mayor de Salamanca, arropado por una masa de simpatizantes salamantinos de la formación, en la que ha analizado el cara a cara televisivo celebrado anoche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y ha reivindicado el papel de su partido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante su intervención, Abascal valoró que durante el debate se reprocharan en horario de máxima audiencia los casos de corrupción que atribuye al entorno del jefe del Ejecutivo:

"Yo celebro cuando a un tirano se le pone ante su espejo, se le recuerdan todos sus casos de corrupción y celebro que eso se haga aunque no sea yo el que lo esté haciendo en ese momento", afirmó.

Aunque denunció que en el duelo bipartidista faltaron las que considera "soluciones verdaderas" de Vox: la prioridad nacional en las ayudas sociales, la desregulación económica para el campo y la industria, y la deportación y remigración de inmigrantes en situación irregular o que cometan delitos.

Abascal calificó de "más que sospechoso" el silencio del presidente del Gobierno cuando Feijóo le preguntó quién financió sus primarias, instando a los periodistas a repetirle esa cuestión cada día hasta la cita con las urnas.

Asimismo, el líder de Vox cargó contra la promesa socialista de crear un bono deportivo de 200 euros para jóvenes, asegurando que se trata de dinero detraído mediante impuestos abusivos a familias, autónomos y pymes, y sostuvo que los jóvenes españoles no se dejarán comprar porque buscan "trabajo digno, casa, familia y patria".

En el arranque de su comparecencia, envió también un mensaje de apoyo a los militantes de su formación en Sabadell tras los incidentes registrados ayer, culpando al delegado del Gobierno y al presidente catalán, Salvador Illa, de impedir el normal desarrollo de un acto electoral con permiso.

Distancia con el PP

Preguntado por un posible acercamiento discursivo del líder del PP en materia migratoria, el dirigente de Vox negó que exista coincidencia entre ambas formaciones y acusó a Feijóo de actuar por "cálculo electoral" tras haber pactado políticas migratorias junto al PSOE en Bruselas.

Aunque valoró que el candidato popular no ofreciera ayer pactos de Estado a Sánchez —lo que consideró un error de 2023—, Abascal le reclamó que aclare públicamente antes del 29 de noviembre si tiene intención de pactar con el PSOE tras los comicios, poniendo como ejemplo la situación en Ceuta, donde reprochó al PP gobernar apoyándose en los socialistas en lugar de aceptar la mano tendida de Vox.

Del mismo modo, Abascal rechazó entrar a especular sobre un eventual reparto de ministerios o una vicepresidencia en un futuro Ejecutivo de coalición, advirtiendo contra el error de "vender la piel del oso antes de cazarlo" como ocurrió en 2023 y afirmando que se presenta "a la presidencia del Gobierno de España" con la intención de auditar y revertir legalmente las leyes aprobadas en esta legislatura.

Por último, en clave provincial, recordó que Vox perdió en 2023 el diputado por Salamanca que había logrado en 2019 y pidió el respaldo de los salmantinos para recuperarlo el próximo 29-N, defendiendo que, frente a las apelaciones populares al voto útil, los sondeos sitúan a su formación como la única fuerza al alza capaz de garantizar un cambio de rumbo.