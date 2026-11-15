Herido un funcionario al mediar en una discusión entre dos internos en la cárcel de Topas

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado otra agresión en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca, donde un funcionario ha resultado lesionado, como informan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Señalan que, a la apertura de celdas, dos internos se han enzarzado en una pelea y los funcionarios presentes han tenido que intervenir para separarlos.

Uno de los internos “le ha dado un codazo al funcionario en el pómulo” teniendo este que “acudir a urgencias para ser atendido y valorar el alcance del golpe”.