Herido un funcionario al mediar en una discusión entre dos internos en la cárcel de Topas
Tras un codazo en el pómulo.
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El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado otra agresión en el centro penitenciario de Topas, en Salamanca, donde un funcionario ha resultado lesionado, como informan a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Señalan que, a la apertura de celdas, dos internos se han enzarzado en una pelea y los funcionarios presentes han tenido que intervenir para separarlos.
Uno de los internos “le ha dado un codazo al funcionario en el pómulo” teniendo este que “acudir a urgencias para ser atendido y valorar el alcance del golpe”.