La Universidad de Salamanca inviste como nuevo doctor ‘honoris causa’ a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante una ceremonia presidida por el rector, Juan Manuel Corchado. Comunicación USAL.

Guterres alerta desde Salamanca: "La Carta de la ONU se resquebraja y las fronteras se redibujan por la fuerza"

El Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca ha sido escenario este viernes de una jornada histórica con marcado acento diplomático e intelectual.

Apenas cinco meses después de que el Estudio salmantino otorgara el doctorado honoris causa a título póstumo al dominico Francisco de Vitoria, su sucesor conceptual e ideológico en el tablero global, António Guterres, se ha sumado formalmente al Claustro de doctores de la institución.

El secretario general de las Naciones Unidas —que concluye sus diez años de mandato en apenas dos meses— ha aceptado la máxima distinción académica "en nombre de las mujeres y hombres de la ONU que intentan dar vida a los principios que antaño se debatieron en estas aulas".

La Universidad de Salamanca inviste como nuevo doctor ‘honoris causa’ a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante una ceremonia presidida por el rector, Juan Manuel Corchado. Susana Martín. ICAL.

Lo ha hecho en una ceremonia solemne celebrada bajo el antiguo ceremonial en latín y arropada por una nutrida representación institucional encabezada por el presidente de la República Portuguesa, António José Seguro; los ministros Félix Bolaños y Sira Rego; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el presidente del Consejo Social de la USAL y presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.

"Se aplican reglas a la carta"

En un discurso de marcado calado político e intelectual, el diplomático portugués ha lanzado una contundente advertencia sobre la degradación de la gobernanza global y la erosión de las normas internacionales.

Guterres ha lamentado que el sistema multilateral surgido tras la II Guerra Mundial "se está resquebrajando" debido a la normalización del uso ilegal de la fuerza, al rediseño de fronteras mediante las armas y a la aplicación de un "Derecho Internacional a la carta" de Ucrania al Sahel, pasando por Gaza, Yemen o la República Democrática del Congo.

"La paz es el poder sometido al derecho. Si un crimen queda impune, solo prepara el siguiente", ha proclamado Guterres, quien ha puesto sobre la mesa las cinco pruebas fundamentales a las que se enfrenta nuestra generación: la paz, la dignidad, la equidad, la justicia climática y el control ético de las nuevas tecnologías.

La Universidad de Salamanca inviste como nuevo doctor ‘honoris causa’ a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, durante una ceremonia presidida por el rector, Juan Manuel Corchado. Susana Martín. ICAL.

En este sentido, ha exigido una reforma urgente del Consejo de Seguridad de la ONU —donde Latinoamérica, el Caribe y África continúan sin un solo asiento permanente— y ha instado a los gobiernos a fijar calendarios irrevocables para abandonar unos combustibles fósiles que ha tachado como "la opción más dañina, más cara y menos segura".

Guterres ha querido cerrar su intervención citando la célebre máxima de Fray Luis de León tras sus años de presidio: "Decíamos ayer... y lo que decíamos ayer lo seguiremos diciendo y defendiendo mañana".

La jornada se ha cerrado en el Claustro Bajo con el descubrimiento de su Víctor ceremonial junto al Aula Salinas, grabado con el lema: 'Los Derechos Humanos son el oxígeno de la humanidad'.

Cuna del Derecho Internacional

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha enmarcado la investidura dentro de la conmemoración del V Centenario de la llegada de Francisco de Vitoria a la cátedra de Prima de Teología (1526).

Corchado ha subrayado que los grandes principios de la Escuela de Salamanca —la dignidad inherente a la persona, el derecho de gentes, la libre circulación y la limitación de la guerra— constituyen el verdadero cimiento sobre el que se redactó la Carta de las Naciones Unidas en 1945.

"De una cátedra de esta universidad salió hace quinientos años la idea que un día hizo posible la ONU. Esta casa le abre sus puertas hoy y para siempre a quien ha sido la conciencia de un mundo que con frecuencia prefiere no escucharse", ha aseverado el rector.

Ensalzando además la histórica "escuela peninsular" que ha unido intelectualmente durante siglos las orillas del Tormes y del Mondego entre España y Portugal.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha completado la laudatio destacando la autoridad moral y la "tenaz coherencia" de Guterres a la hora de humanizar la política internacional frente al auge de los discursos de odio y la polarización.