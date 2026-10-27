Mueren dos motoristas en menos de una hora en sendos accidentes de tráfico en la provincia de Salamanca

Dos motoristas han fallecido en la provincia de Salamanca en menos de una hora en sendos accidentes de tráfico este martes.

El primero de ellos, un motorista de unos 65 años, ha fallecido tras sufrir una salida de vía en el municipio salmantino de La Calzada de Béjar, y el segundo, ha muerto tras sufrir una colisión con un vehículo en la localidad salmantina de Aldeatejada.

El primero de los accidentes ha tenido lugar a las 13:16 horas en la carretera secundaria que va hacia Montemayor del Río. El 112 de Castilla y León ha recibido el aviso de que el motorista se encontraba herido, tenía la motocicleta encima y se encontraba en un zarzal, lo que complicaba el ser atendido.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Finalmente, los Bomberos de Béjar han confirmado al 112 que el motorista ha fallecido.

En el segundo de los accidentes, el l 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para el conductor de una motocicleta que se encontraba inconsciente tras sufrir una colisión con un turismo en el kilómetro 3 de la carretera CL-512, en Aldeatejada (Salamanca).

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido al motorista, quien ha resultado finalmente fallecido.