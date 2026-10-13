Imagen de las obras en la Avenida de los Madroños. Ayto. Salamanca.

Garrido inicia las obras de 1,5 millones para transformar los Madroños en un bulevar verde y sumar aparcamientos

Transformación urbana sobre el terreno en la capital salmantina. El Ayuntamiento de Salamanca ha dado el pistoletazo de salida este martes a las obras que convertirán el paseo de los Madroños en un bulevar moderno, accesible y repleto de zonas verdes.

El presupuesto de adjudicación es de 1.479.751,4 euros y el plazo de ejecución de diez meses. Un proyecto busca revitalizar el barrio de Garrido creando un gran eje ambiental y de paseo que conectará la plaza de Barcelona con la estación de tren y el futuro Distrito Tecnológico de Mercasalamanca.

La actuación, cofinanciada en un 60 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del plan 'CoNEcta Salamanca', arrancará con la sustitución de 222 metros de redes de agua en el tramo de la avenida de los Cipreses para atajar las averías recientes.

Además, en el cruce con la propia avenida de los Cipreses se habilitará una nueva rotonda inteligente equipada con cámaras de gestión de tráfico conectadas en tiempo real para agilizar la circulación.

Más árboles, bancos y 35 plazas de aparcamiento adicionales

El cambio más profundo se vivirá en la propia calzada. Los dos carriles en dirección a Alfonso IX de León se transformarán en una gran mediana ajardinada equipada con 50 bancos, 10 papeleras, 18 nuevos árboles, 2.600 plantas arbustivas con riego eficiente, una fuente y un carril bici segregado.

Por su parte, la otra calzada pasará a ser de doble sentido, con un carril por dirección, reordenando los aparcamientos en batería e hilera, lo que sumará 35 nuevas plazas de estacionamiento en el paseo de los Madroños, alcanzando las 77 en total.

Esta ganancia de espacio para vehículos compensará holgadamente las reordenaciones por las futuras obras de accesibilidad e instalación de ascensores en el entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia.

De hecho, sumando la ampliación del parking del antiguo Mercasalamanca y las intervenciones en Alfonso IX, el barrio de Garrido contará con un saldo neto de 257 plazas de aparcamiento más que antes del inicio de estos proyectos.