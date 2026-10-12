Un hombre pierde el conocimiento tras sufrir una agresión grupal de madrugada en Béjar

Un hombre perdió el conocimiento tras sufrir una agresión grupal en la madrugada de este lunes en el municipio salmantino de Béjar.

Los hechos tuvieron lugar a las 4:40 horas en la calle Libertad, 63, de la localidad y los alertantes solicitaban asistencia para un hombre de unos 50 años, que había sufrido un desmayo tras ser golpeado por varias personas.

El 112 de Castilla y León avisó a la Policía Local de Béjar, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido. El hombre fue trasladado al hospital de Béjar.