Herida una trabajadora tras quedar atrapada en una máquina sembradora en Valderrodrigo
La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de Salamanca.
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Una trabajadora resultó herida este domingo tras quedar atrapada en una máquina sembradora en Valderrodrigo.
Los hechos tuvieron lugar a las 20:01 horas en la carretera DSA-560, km. 6, en una finca agrícola. Los alertantes solicitaban asistencia para una mujer de unos 45 años, herida en un brazo que tenía además atrapado en una máquina sembradora.
El 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida, a quien se trasladó al hospital de Salamanca.