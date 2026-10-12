Bomberos de la Diputación de Salamanca

Bomberos de la Diputación de Salamanca Luis Cotobal Archivo

Salamanca

Herida una trabajadora tras quedar atrapada en una máquina sembradora en Valderrodrigo

La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de Salamanca.

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Una trabajadora resultó herida este domingo tras quedar atrapada en una máquina sembradora en Valderrodrigo.

Los hechos tuvieron lugar a las 20:01 horas en la carretera DSA-560, km. 6, en una finca agrícola. Los alertantes solicitaban asistencia para una mujer de unos 45 años, herida en un brazo que tenía además atrapado en una máquina sembradora.

Dos agentes de la Policía Nacional

El 112 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la herida, a quien se trasladó al hospital de Salamanca.