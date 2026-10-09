Villamayor aprueba una nueva bajada del IBI para 2027 y revierte el 75% de la subida del año 2024

Alivio para los bolsillos de las familias en uno de los principales municipios del alfoz salmantino. El Ayuntamiento de Villamayor acaba de encender la maquinaria para diseñar los presupuestos de 2027 con una noticia que afecta de lleno a la economía doméstica: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) dará un nuevo paso a la baja y se situará en el 0,66 %, dejando atrás el 0,70 % actual.

Este recorte del 5,71 % supone la segunda rebaja consecutiva en el recibo de las contribuciones, dando continuidad al esfuerzo iniciado en 2025 cuando el tipo bajó del 0,78 % al 0,70 %.

Mediante esta decisión, el equipo de gobierno habrá deshecho ya el 75 % de la subida extraordinaria que se vio obligado a aplicar en 2024, dejando la tasa a solo cuatro centésimas del 0,62 % original.

La intención del Consistorio es completar del todo ese trayecto en el ejercicio 2028 para devolver el impuesto exactamente al punto donde estaba.

Respecto al resto de tributos y precios públicos, la idea es mantener las tarifas totalmente congeladas para dar estabilidad a los vecinos.

La única excepción vendrá impuesta por la ley estatal con la actualización de la tasa de basuras —el conocido 'basurazo'—, si bien desde el Ayuntamiento aseguran que están apurando los márgenes legales para amortiguar el golpe en las facturas de los hogares.

Además, la participación ciudadana volverá a tener hueco en las cuentas: desde este lunes 13 hasta el 30 de octubre, cualquier vecino podrá enviar sus ideas y propuestas de mejora al correo info@villamayor.es para que se tengan en cuenta en el borrador definitivo.