Juan Manuel Corchado es recibido por el embajador Lim Soosuk en los actos celebrado en Madrid con motivo del Día de la Fundación Nacional y Día de las Fuerzas Armadas de la República coreana.jpg Cedida

La Usal estrecha lazos con Corea y mantiene su idea: crear un Instituto Rey Sejong para aprender coreano

La Universidad de Salamanca quiere que Corea gane protagonismo en la ciudad.

Así, el rector de la institución salmantina, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha aprovechado su visita a la embajada en Madrid para explorar nuevas vías de colaboración académica y cultural y, entre ellas, una especialmente relevante.

La posible creación de un Instituto Rey Sejong en Salamanca para impulsar el aprendizaje del coreano y acercar su cultura a la comunidad universitaria y a la sociedad.

La iniciativa fue uno de los asuntos abordados durante la visita de Corchado a la King Sejong Institute Foundation, donde ambas partes analizaron la viabilidad de poner en marcha este centro y los requisitos necesarios para presentar una propuesta.

De salir adelante, Salamanca se sumaría así a la red internacional de instituciones que promueven el conocimiento de la lengua y la cultura coreanas.

El viaje institucional, realizado a finales de septiembre por invitación de la Korea Foundation, sirvió al rector para mantener contactos con universidades e instituciones educativas del país y estudiar nuevas oportunidades de cooperación.

Entre los encuentros destacó el mantenido con el presidente de la Korea Foundation, Guido Song, así como la reunión con el presidente de la Universidad Nacional de Sunchon, Lee Byung-woon, con quien abordó posibles proyectos de investigación conjunta, cooperación académica y programas de movilidad internacional.

La agenda del rector incluyó también una visita a la Academia de Estudios Coreanos (Academy of Korean Studies, AKS).

Allí pudo conocer de primera mano sus programas de apoyo internacional y analizar nuevas posibilidades para reforzar los estudios coreanos en la Universidad de Salamanca.

El acercamiento entre la institución salmantina y Corea tuvo además una nueva expresión esta semana en Madrid. Corchado asistió a la recepción organizada por la Embajada de Corea en España con motivo del Día de la Fundación Nacional y del Día de las Fuerzas Armadas de la República de Corea.

El acto, celebrado en el Hotel Intercontinental, contó con la presencia del embajador coreano, Lim Soosuk.

La visita y los contactos mantenidos durante las últimas semanas refuerzan así una relación que la USAL busca convertir en nuevas oportunidades para sus estudiantes e investigadores. La posible llegada de un Instituto Rey Sejong supondría, además, un nuevo paso para hacer de Salamanca un punto de referencia en el aprendizaje y la difusión de la lengua y la cultura coreanas.