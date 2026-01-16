Carnaval del Toro 2026 en Ciudad Rodrigo: Juan Pedro Domecq, Jandilla e Ibaja, protagonistas de los encierros

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre, han presentado este viernes las ganaderías que participarán en los festejos taurinos del Carnaval del Toro 2026, que se celebrará del 13 al 17 de febrero.

Además, han adelantado que el programa tendrá un largo prólogo con el Carnaval Cultural, que comenzará el próximo día 30 con la proclamación de la Corte de Honor y la presentación del 47 Libro de Carnaval.

Iglesias ha destacado que la selección de las ganaderías se ha realizado "a pesar de que los precios en el mercado han sido elevados".

Presentación de los festejos taurinos del Carnaval del Toro 2026

Además el alcalde ha señalado que se han ajustado a los valores del año anterior, lo que ha considerado "un logro" en un contexto de carestía y dificultades para encontrar animales.

También ha indicado que se ha intentado que las reses sean "lo más cercanas posible", aunque la disponibilidad y los costes han condicionado algunas elecciones.

Entre los encierros tradicionales y las campeadas nocturnas se incluyen toros de Antonio López Ibaja, Salvador Domecq, Hermanos Sánchez Cerrero, Monte Larmita, Villa Mantilla, Plasencia Torre Estrella, Jandilla y Juan Pedro Domecq.

La capea nocturna contará con dos toros de Brazuelas, en casta de Juan Pedro IIB, mientras que el Toro del Aguariente ha sido donado por Construcciones y Obras Civiles Sánchez Cepa y Aceitunas Miloliva, colaboración que el alcalde calificó como "una forma de aportar" y una muestra del "arraigo del carnaval en todo el sector, también empresarial".

Ramón Sastre precisó que el encierro a caballo, tradicionalmente previsto un mes antes para el embolado, no se podrá realizar de manera anticipada este año por recomendaciones de la unidad veterinaria y la delegación territorial, y se esperará a que se confirme el calendario final el día 30 de enero.

El programa del festival del sábado 14 incluirá, además del tradicional festival Río Burriales con Talavante, Pablo Aguado y El Mene, una clase práctica de la Escuela de Tauromaquia, dirigida por Moisés Frahi, aunque todavía no se ha confirmado la ganadería que se utilizará en esta actividad.

Con estas novedades, el Ayuntamiento busca mantener la combinación de tradición y participación popular que caracteriza al Carnaval del Toro, reforzando la programación cultural y taurina de uno de los eventos más destacados de Castilla y León.