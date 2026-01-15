Santa Marta completa la renovación de 2 kilómetros de tuberías en Aldebarán con 338.951 €: "El fin de las averías"

El Ayuntamiento de Santa Marta ejecuta las obras de cambio de tuberías en las últimas calles de Aldebarán, lo que permitirá "el fin de las averías" y dejará el servicio de agua totalmente actualizado, según ha explicado el alcalde, David Mingo durante una visita a la zona.

Los trabajos, que abarcan calles como Perseo, Polar, Centauro, Mizar, Osa Mayor, Osa Menor, Auriga y Avenida Aldebarán Oeste y Este, suman un tramo total de 2 kilómetros.

La inversión asciende a 338.951 euros, financiados a través del Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca. El proyecto sustituye las antiguas tuberías de fibrocemento por conductos de fundición dúctil, con lo que se moderniza por completo la red de abastecimiento en la urbanización.

El procedimiento incluye el levantamiento de calzadas y aceras para excavar las zanjas, verter arena para asentar las nuevas tuberías e instalar válvulas, desagües, hidrantes y acometidas. Tras estas labores se procederá a rellenar las zanjas, conectar las tuberías a la red y reponer las calzadas y aceras afectadas.

David Mingo ha asegurado que en el plazo de "unas semanas" todo el servicio de la urbanización estará "rehabilitado minimizando el riesgo de incidencias que se producían por la antigüedad de las tuberías".

Todo dentro de unos trabajos de modernización de toda la red, en los que asegura que "seguimos avanzando de manera gradual, pero que ya es casi una realidad".