El Salamanca Tech Summit 2026 calienta motores con ilusión: "En Informática la tasa de afiliación ronda el 90%"

Juan Manuel Corchado, rector de la USAL, durante la inauguración en el Centro Internacional del Español de la USAL / Raquel J. Santos USAL

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha inaugurado esta tarde el encuentro 'Caminando hacia el Salamanca Tech Summit 2026', una cita que sirve de antesala a la tercera edición del foro tecnológico, que se celebrará entre el 15 y el 17 de abril y que se consolida como un referente anual en innovación y desarrollo tecnológico.

La apertura del acto, celebrada en el Centro Internacional del Español de la USAL, ha contado también con la participación del concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez.

A lo largo de tres horas y dos mesas redondas, representantes del talento local y de empresas innovadoras han abordado cuestiones clave como el empleo cualificado, las nuevas oportunidades empresariales y las soluciones tecnológicas que ya impactan en la vida diaria de la ciudad.

En plena cuenta atrás para el Summit, el rector ha subrayado la capacidad de Salamanca para atraer innovación y talento. “En tres meses, Salamanca volverá a ser epicentro de la innovación, atrayendo a emprendedores y representantes de grandes empresas bajo un propósito común de desarrollo tecnológico en ámbitos como la ciencia, la sostenibilidad o el emprendimiento”, ha señalado Corchado.

En este sentido, ha destacado que el evento reafirma edición tras edición el atractivo de la ciudad en el ámbito tecnológico y ha avanzado que la próxima convocatoria atraerá a un mayor número de asistentes.

La edición anterior supuso un importante salto cualitativo y cuantitativo, con más de 2.000 participantes, un centenar de ponentes de todas las áreas del conocimiento y un total de 30 conferencias.

El Salamanca Tech Summit 2026 llega con un nuevo enfoque y un nuevo lema —Piensa, Hace y Cuida— con el objetivo de reivindicar el potencial de Salamanca como ciudad innovadora.

El foro busca crecer desde el interés común, pero también atendiendo a las necesidades concretas de emprendedores y empresarios.

La implicación de la Universidad de Salamanca será clave, con iniciativas que abarcan desde la Cátedra de Inteligencia Artificial y los grupos de investigación hasta el futuro distrito tecnológico, que impulsará un nuevo concepto de campus.

“Sinceramente creo que estamos trabajando en la dirección correcta y el Salamanca Tech Summit es el mejor ejemplo”, ha resumido el rector.

Retener el talento joven

Por su parte, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, ha destacado el papel del Summit como foco de oportunidades y como herramienta para romper con la idea de que el talento universitario debe emigrar.

“No es casualidad, sino fruto del trabajo conjunto. Estáis apostando por una ciudad que tenía la mejor materia prima posible, pero a la que le faltaba ese impulso común”, ha afirmado.

Durante el acto, Juan Manuel Corchado también ha puesto en valor los datos de empleabilidad del Grado en Informática. Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, esta titulación presenta las mejores cifras de inserción laboral.

“Cuatro años después de obtener el título, la tasa de afiliación a la Seguridad Social es prácticamente del 90%, con bases medias de cotización superiores a muchas otras titulaciones”, ha señalado.

No obstante, el rector ha advertido de que, pese a estos buenos resultados, el ámbito de la informática sigue siendo minoritario.

En el curso 2018-2019 egresaron 4.847 alumnos, lo que representa solo el 2,6% del total, con una presencia femenina especialmente baja, del 13,3%.