El foro EC2U Think Tank 2026 debate en Salamanca cómo garantizar educación inclusiva para toda Europa

La Universidad de Salamanca ha acogido el EC2U Think Tank, un foro europeo que ha reunido a representantes institucionales, agentes sociales y miembros de la comunidad universitaria para debatir y formular propuestas orientadas a reforzar una educación más inclusiva y el acceso igualitario al conocimiento en Europa.

Durante la jornada, los ponentes han destacado diversas estrategias para garantizar el derecho igualitario a la educación como pilar del Estado social y de derecho.

Entre ellas, han subrayado la importancia de una colaboración institucional sostenida, que permita asegurar la continuidad de los itinerarios educativos desde las primeras etapas del aprendizaje hasta la vida adulta.

Se ha incidido además en la necesidad de reducir las ratios en las aulas y reforzar la actualización permanente de la formación del profesorado. Según los expertos, estos elementos son esenciales para ofrecer una respuesta educativa adecuada, inclusiva y de calidad.

La edición de 2026 ha sido moderada por María Marcos, directora del Departamento de Sociología y Comunicación de la USAL. Entre los participantes han intervenido Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León; Luis Sánchez Arévalo, concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca; Ángel Miguel Morín, director provincial de Educación de la Junta; Laura Gago, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la USAL; Antonio Miguel Seoane, director del IES Venancio Blanco; y representantes de Fundación CEPAIM, Cáritas Diocesana, Ocho Siglos Arribando y Salamanca Acoge.

El foro forma parte del programa de 'Think Tanks' de la alianza de universidades EC2U, que se celebra en nueve ciudades europeas: Coimbra, Poitiers, Pavía, Jena, Linz, Iasi, Turku, Umea y Salamanca. Estos encuentros buscan facilitar el diálogo entre actores académicos, institucionales y sociales sobre desafíos clave del presente.

En 2026, los trabajos se han centrado en garantizar oportunidades educativas equitativas, en línea con las prioridades del Espacio Europeo de Educación Superior. Las aportaciones recogidas se incorporarán a los proyectos conjuntos de la alianza y servirán para elaborar recomendaciones que se trasladarán a la Comisión Europea.