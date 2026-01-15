El Ayuntamiento de Salamanca transforma la plaza de Santa Cecilia en un espacio más accesible y verde

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia con una inversión de 264.879,37 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética, además de reforzar las zonas verdes y los espacios de uso peatonal en el barrio de San José.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado las obras, donde ha destacado que estas permitirán mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética del entorno.

La intervención culminará la modernización de las plazas del barrio San José y cuenta con el visto bueno previo de la asociación de vecinos, atendiendo a una petición del que fuera presidente de El Concejo del Tormes, Ricardo Artiles.

El proyecto contempla la creación de una zona de aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta, con 33 plazas, una de ellas reservada para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El resto del espacio se destinará a uso peatonal, con accesibilidad universal y una ordenación pensada para el ocio, el descanso y la práctica de actividad física.

En la zona peatonal se reubicarán las mesas de ping-pong y el circuito de calistenia ya existentes, que se complementarán con la zona para perros anexa.

Además, se instalarán tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero y un hidrante contra incendios, junto con la renovación completa del alumbrado público mediante tecnología LED para mejorar la eficiencia energética.

La actuación permitirá una mayor accesibilidad hacia las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez, donde el Ayuntamiento ya modernizó el área de juegos infantiles.

Para ello se construirá una nueva rampa con pasamanos dobles, se colocarán pasamanos en las escaleras y en un tramo del paseo peatonal existente, con el objetivo de reducir el riesgo de caídas.

El proyecto incluye también la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas junto al área para perros y la creación de nuevos espacios verdes.

Se plantarán 26 árboles, entre arces, tilos y almezas, y especies arbustivas en una superficie de 620 metros cuadrados, con malla antihierba, capa de astilla y sistema de riego por goteo para favorecer el ahorro de agua y el mantenimiento.

Durante la visita, el alcalde anunció además la próxima adecuación del mirador de la calle Diego Pisador, en el barrio El Tormes, una de las zonas más destacadas para disfrutar de las vistas de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La intervención incluirá la mejora de aceras y jardinería tanto en esta calle como en la fachada verde de la Vía Helmántica.

Esta actuación será complementaria a las ya proyectadas en las riberas del río Tormes dentro del Plan de Sostenibilidad Turística.

El mirador contará con nueva señalización y se incorporará a los mapas y recursos turísticos de la ciudad, reforzando su atractivo para vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento de Salamanca ha recordado que se han destinado en torno a 15 millones de euros durante la última década a los barrios de San José, El Tormes y La Vega.

Entre las actuaciones destacan la renovación de todas las plazas y la construcción de una piscina climatizada en San José, la mejora de las redes de agua en El Tormes y la urbanización de calles en La Vega, cuya segunda fase se encuentra en proceso de licitación.

La mejora de la accesibilidad ha sido una de las prioridades municipales, con el rebaje de aceras y bordillos y la construcción de rampas en calles como Joaquín Rodrigo y Maestro José Lidón para suprimir barreras arquitectónicas. Estas actuaciones se han complementado con medidas para reforzar la seguridad vial y la movilidad sostenible.

En este ámbito se incluyen la instalación de un radar de velocidad en la avenida de Hilario Goyenechea, cámaras de vigilancia en el aparcamiento de la plaza de Maestro Luna y un refuerzo de los controles policiales.

También se han creado nuevas paradas de autobús y un carril bici que conecta la ciudad con Carbajosa de la Sagrada y el polígono industrial El Montalvo a través de San José.

Finalmente, el alcalde ha recordado que las mejoras en esta zona de la ciudad tendrán continuidad con las obras del nuevo vial de acceso al campo de fútbol Reina Sofía, en una parcela anexa al futuro centro de salud que construirá la Junta de Castilla y León para mejorar la atención sanitaria en los barrios trastormesinos.