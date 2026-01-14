Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España, entrega el Premio Zenda Librería a Letras Corsarias.

Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España, entrega el Premio Zenda Librería a Letras Corsarias. Fotografía: Iberdrola.

Salamanca

Una librería de Salamanca con 125 años de historia se lleva un gran premio: “Sentimos mucha alegría”

Han recibido el Premio Zenda Librería.

Publicada

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, junto a la novelista Eva García Sáenz de Urturi, han entregado el Premio Zenda Librería a Letras Corsarias, distinguida por ser “un auténtico referente cultural de Salamanca y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura”.

El reconocimiento se otorgó la pasada noche durante la ceremonia de los Premios Zenda 2024-2025, celebrada en la Real Fábrica de Tapices que estuvo presidida por la Reina Doña Letizia.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán

Iberdrola impulsa, por segundo año consecutivo los Premios Zenda, reforzando su apoyo histórico a la plataforma y reafirmando su compromiso con la cultura y con las nuevas tendencias digitales.

Rafa Arias, fundador y director de Letras Corsarias, ha recogido el premio “con mucha alegría”, acompañado por Mercedes Brugarolas y María Rojo, en representación de la comunidad lectora que impulsa el proyecto: “desde Salamanca nos sentimos parte de una red de librerías repartida por todo el Estado que trabaja, muchas veces de forma silenciosa, creando comunidad en torno a los libros, la lectura y la conversación".

“Acompañar a Zenda y reconocer a una librería como Letras Corsarias, que vertebra comunidad lectora y pensamiento, refleja el compromiso de Iberdrola, desde su nacimiento hace 125 años, con una cultura accesible, plural y, hoy en día, conectada con lo digital”, ha subrayado Ruiz-Tagle.

La gala ha reunido a autores de primer nivel, representantes de la industria editorial y personalidades del mundo cultural y político. En esta edición, el Zenda de Honor ha recaído en Enrique Vila‑Matas. El jurado también ha reconocido, entre otros, a Paco Cerdà (Narrativa), Chantal Maillard (Poesía), Anna Caballé (Ensayo), Najat El Hachmi (Infantil y Juvenil), Esther L. Calderón (Ópera prima), Libros del Asteroide (Editorial), José María Micó (Traducción) y eBiblio (Innovación). Además, Manuel Ángel Cuenca López ha sido distinguido con el Premio Especial Zenda‑Edhasa.

Un impulso compartido a la lectura y la cultura digital

La colaboración entre Zenda -plataforma independiente de libros y lectores fundada en abril de 2016 por Arturo Pérez‑Reverte- e Iberdrola se articula desde 2016 en torno a tres ejes: concursos mensuales de relatos, con gran acogida en redes sociales; foro de lectura Iberdrola en la web de Zenda, y coedición de ocho títulos: Bajo dos banderas (2018), Hombres (y algunas mujeres) (2019), Heroínas (2020), 2030 (2021), Historias del camino (2022), Europa, ¿otoño o primavera? (2023), Las luces de la memoria (2023) y Cartas a una reina (2024).

Para Salamanca y Castilla y León, el Premio Zenda a Letras Corsarias subraya el papel dinamizador de sus librerías y clubes de lectura, así como el valor del ecosistema cultural que conecta lectores, autores y editoriales en la región.