Fallece Gerardo González, exalcalde de Guijuelo e histórico socialista salmantino

El Ayuntamiento de Guijuelo ha hecho público el fallecimiento de Gerardo González, que fue alcalde de la localidad durante poco más de veinte meses, entre septiembre de 1989 y julio de 1991.

Abogado de profesión, González se consolidó como un referente histórico del PSOE en Salamanca y desarrolló una dilatada trayectoria política.

Durante su carrera, ocupó diversos cargos, entre los que destaca su etapa como diputado provincial por la zona electoral de Salamanca en la legislatura 1987-1991. Su compromiso político y su influencia en la vida local marcaron varias décadas en la localidad, según recuerda el Consistorio.

El funeral por Gerardo González se celebrará hoy a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Guijuelo, donde familiares, amigos y compañeros políticos podrán rendir homenaje a su memoria.