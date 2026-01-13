Paula y Taigoro, el talento salmantino de dos conocidos restaurantes busca convertirse en el mejor cocinero de España

Taigoro Suzuki (Restaurante i + T, Salamanca), primer clasificado de la semifinal de A Coruña del concurso Cocinero del Año 2025-2026, y Paula Gutiérrez (Tayta Restaurante*, Salamanca), segunda clasificada de la semifinal de Alicante de este certamen, participarán en la final de esta prestigiosa competición que se celebrará el próximo 26 de marzo en el marco de Alimentaria+Hostelco, una de las citas más relevantes del calendario gastronómico profesional en España.

Suzuki, tras su paso por la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid en 2009, inició su carrera profesional junto a Roberto Rodríguez (ex Zalacaín y propietario de Las Llaves, 2013), donde aprendió las bases de la cocina clásica y francesa.

También se adentró en la cocina mediterránea y de mercado, dirigiendo cocinas que fueron distinguidas por las guías Michelin y Repsol. En 2017 viajó a Bangkok para profundizar en la cocina tailandesa y, en 2020, vivió una etapa decisiva con el equipo de Noma en Inua (Tokio, 2 estrellas Michelin, The World’s 50 Best – Asia). En 2024 abrió i+T Restaurante en Salamanca, incluido en la Guía Michelin 2025, donde desarrolla un estilo freestyle, sin límites, con una fusión libre y sin complejos, basado en recuerdos y con una profunda conexión con Japón.

Su ayudante en el certamen es Irene Sánchez Cruz, la otra pieza fundamental de i+T. Según Suzuki “llegar a la final del Cocinero del Año es un reto enorme y, al mismo tiempo, la confirmación de que el trabajo constante tiene sentido.

El chef afirma que “su objetivo es mostrar una cocina honesta, personal y libre, construida desde la memoria y pensada para emocionar más allá del reconocimiento”.

Por su parte, Paula Gutiérrez ha tenido la oportunidad de formarse en algunas de las cocinas más prestigiosas y exigentes del mundo, como Noor *** en Córdoba; Deessa **, de Quique Dacosta en Madrid; Hermanos Torres *** en Barcelona; así como en reconocidos restaurantes gastronómicos en Suiza.

En 2025 fue nombrada chef Balfegó. Recientemente decidió regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto familiar Tayta Restaurante*, un espacio donde se celebra y pone en valor el mestizaje entre la cocina peruana y la española, trabajando la caza y fusionándola con productos y técnicas propias de la gastronomía peruana.

Su ayudante en el certamen es su padre y mentor Víctor Gutiérrez. “Afronto el Concurso Cocinero del Año como un paso importante en mi carrera. Asimismo, asumo este reto con responsabilidad y orgullo, y como una oportunidad para mostrar la cocina que hacemos en Tayta, basada en el viaje, el mestizaje y el respeto por el oficio”, afirma Paula Gutiérrez.