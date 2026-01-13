Carbayo reivindica la proyección internacional de la Facultad de Derecho de la USAL como referente jurídico

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha subrayado este martes que la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha sido y sigue siendo "un referente en la formación jurídica de miles de profesionales de todo el mundo" durante la apertura de la reunión de la Red Iberoamericana de Política Criminal, que se celebra hasta mañana en el Colegio Arzobispo Fonseca.

El regidor salmantino ha enmarcado este encuentro en los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca y ha destacado algunas actividades como los Cursos de Especialización en Derecho, que cuentan "con décadas de trayectoria" y que, según ha señalado, "han convertido la ciudad en un laboratorio vivo del debate jurídico".

En el acto inaugural también han intervenido la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social de la USAL, Marta Gutiérrez Sastre; la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós; y la presidenta de la Red Iberoamericana de Política Criminal, Nieves Sanz.

Durante su intervención, Carbayo ha afirmado que la celebración de esta reunión en Salamanca responde a "una razón poderosa", al recordar que fue en esta ciudad donde, hace cinco siglos, surgió "una manera de pensar el Derecho que dialogó con su tiempo y lo transformó".

El alcalde ha aludido a la figura de Francisco de Vitoria y a otros pensadores de la Escuela de Salamanca, a quienes ha atribuido la aportación de argumentos clave para comprender "la universalidad de los derechos, la justicia de las leyes y la necesidad de instituciones que protejan a las personas frente a los abusos del poder".

Esa herencia intelectual, ha señalado, explica que Salamanca se defina "con orgullo, como cuna de los Derechos Humanos", una idea que, a su juicio, mantiene plena vigencia en el debate jurídico contemporáneo.

La reunión reúne a profesionales procedentes de 18 países iberoamericanos, un dato que el alcalde ha aprovechado para poner en valor los vínculos históricos y culturales con la ciudad. "Nos unen la lengua y la Universidad; nos unen la música, la literatura, el derecho y los afectos", ha manifestado.

Carbayo ha destacado también el intercambio permanente de estudiantes y docentes, así como los proyectos de investigación compartidos y las redes académicas internacionales, que aportan "rigor, evidencia y cooperación al servicio de políticas públicas más justas y eficaces".

El alcalde de Salamanca ha concluido su intervención reiterando la vocación de Salamanca como espacio de encuentro académico y humano. "Salamanca quiere seguir siendo vuestro punto de encuentro, vuestra casa común en Europa", ha recalcado ante los participantes en la reunión.